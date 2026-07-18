földrengés;Venezuela;halálos áldozatok;

Romba dőlt ház a La Guaira állambeli Caraballedában

Ötezer fölé nőtt a két venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma

Főként a Karib-tenger partján fekvő La Guaira állam kerülnek elő újabb holttestek.

Az előző hónapban Venezuelát megrázó két erős földrengés halálos áldozatainak száma helyi idő szerint péntek estére 5069-re emelkedett - közölték a helyi hatóságok.

A venezuelai kormány szombaton megjelent közleményében hozzátette, hogy a sérültek száma az elmúlt 11 napban nem változott, továbbra is 16 740.

A halálos áldozatok számának növekedése a folyamatos mentési, helyreállítási és romeltakarítási munkák következménye, főként a Karib-tenger partján fekvő La Guaira államban, amelyet a földrengések a legsúlyosabban érintettek. Péntekig összesen 1331 utórengést regisztráltak.

A kormány tájékoztatása szerint a 7,2-es, illetve 7,5-es erősségű június 24-i földrengések következtében 856 épület rongálódott meg, közülük 190 teljesen összeomlott. Emellett több száz egyéb létesítmény, köztük hidak és utak is kárt szenvedtek.

Súlyos esetben akár öt évre is rács mögé kerülhetnek az elkövetők.