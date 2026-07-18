Mostantól börtön járhat Lengyelországban a megalázó, erőszakos tartalmak terjesztéséért

Mostantól akár öt év börtönbüntetést is kaphatnak az úgynevezett „trash streaming” terjesztői Lengyelországban, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek - szemlézte a Telex a Dexerto cikkét.
A Karol Nawrocki lengyel elnök által július 17-én aláírt új törvény értelmében szabálysértés esetén három, súlyosabb esetben akár öt év börtönbüntetés is járhat annak, aki olyan online tartalmakat terjeszt, amelyek súlyos bűncselekményeket, állatkínzást vagy más személyek megalázását ábrázolja, s mindezt anyagi, vagy más jellegű haszonszerzés reményében teszi. A törvény még akkor is alkalmazható, ha az adott tartalom áldozata egyébként beleegyezett a vele szembeni bánásmódba, illetve azokra az alkotókra is vonatkozik, akik a bűncselekményeket csak megrendezik.
Korábban a lengyel rendőrség arról számolt be, hogy bizonyos streamereknek a nézők pénzt fizetnek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre másokat, verekedést provokáljanak ki, vagy megalázó bánásmódnak tegyék ki áldozataikat, ennek kíván az új törvény gátat szabni.