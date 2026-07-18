Mostantól börtön járhat Lengyelországban a megalázó, erőszakos tartalmak terjesztéséért

Lengyelország;törvény;bántalmazás;börtönbüntetés;erőszakos cselekmények;

2026-07-18 17:06:00 CEST

Súlyos esetben akár öt évre is rács mögé kerülhetnek az elkövetők.

Mostantól akár öt év börtönbüntetést is kaphatnak az úgynevezett „trash streaming” terjesztői Lengyelországban, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek - szemlézte a Telex a Dexerto cikkét.

A Karol Nawrocki lengyel elnök által július 17-én aláírt új törvény értelmében szabálysértés esetén három, súlyosabb esetben akár öt év börtönbüntetés is járhat annak, aki olyan online tartalmakat terjeszt, amelyek súlyos bűncselekményeket, állatkínzást vagy más személyek megalázását ábrázolja, s mindezt anyagi, vagy más jellegű haszonszerzés reményében teszi. A törvény még akkor is alkalmazható, ha az adott tartalom áldozata egyébként beleegyezett a vele szembeni bánásmódba, illetve azokra az alkotókra is vonatkozik, akik a bűncselekményeket csak megrendezik.

Korábban a lengyel rendőrség arról számolt be, hogy bizonyos streamereknek a nézők pénzt fizetnek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre másokat, verekedést provokáljanak ki, vagy megalázó bánásmódnak tegyék ki áldozataikat, ennek kíván az új törvény gátat szabni.