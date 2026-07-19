Letartóztatták a nőgyűlölő Tate-fivéreket Miamiban

Miami;Egyesült Királyság;nőgyülőlet;Tate-fivérek;

2026-07-19 15:45:00 CEST

Letartóztatták a Tate-fivéreket Miamiban szombaton, miután újabb vádak gyanújával a brit hatóságok a kiadatásukat követelték. Egyelőre 59 vádpontban gyanúsítják a szélsőséges nézeteikről ismert influenszereket, amelyek között a legsúlyosabbak a szexuális erőszak és emberkereskedelem, de szerepel adóelkerülés és pénzmosás is.

Az amerikai TMZ hírportál olyan videót tett közzé, amelyen rendőrök megbilincselik és szolgálati járművekhez kísérik az interneten nőellenes megnyilvánulásaikról hírhedté vált testvéreket. A felvételen, amelyet az X-en is megosztottak, egy járókelő megkérdezi Tristan Tate-et, kíván-e valamit mondani, de ő nem válaszol.

A brit ügyészség, a CPS közleményben tudatta a letartóztatás tényét, azonban az újabb és az összes vádpontot egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Mindössze azt írták, hogy a brit ügyészek kezdeményezték a testvérek kiadatását az Egyesült Királyságnak.

Azt azonban elmondta később Malcolm McHaffie, a CPS Különleges Bűnügyi Osztályának vezetője: „Úgy döntöttünk, hogy Andrew és Tristan Tate ellen további bűncselekmények miatt is vádat emelünk, többek között nemi erőszak, szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem megszervezése vagy elősegítése, valamint gyermekről készült szeméremsértő felvételekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt”. Az új vádpontok a bedfordshire-i rendőrségtől érkezett új bizonyítékokon alapulnak, amelyek nyomán az ügyben feltételezett sértettek száma hétre emelkedett.

A brit hatóságok tájékoztatása szerint a fivérek összesen 59 vádponttal néznek szembe: 42 Andrew, míg 17 Tristan Tate ellen szól.

A Londontól északra fekvő Hertfordshire rendőrsége még az év elején adta közre, hogy újraindítja a nemi erőszakra és szexuális zaklatásra vonatkozó vádak alapján a nyomozást a 2014-2015 közötti időszakban több sértett illetve áldozat által tett feljelentés alapján. Emellett külön eljárás is folyik ellenük nemi erőszak és emberkereskedelem gyanúja miatt, amelyet ezúttal a bedfordshire-i rendőrség vizsgál, miután onnan bejelentések érkeztek. Egyébként ez az illetékes eljáró hatóság a fivérek lutoni szülőhelye alapján.

Nemi erőszak, ember- és nőkereskedelem, szexuális kizsákmányolás vádpontjai szerepeltek eddig a brit illetve a román ügyészségi iratokban, de most ezek újakkal egészültek ki.

Ügyvédjük, Joseph McBride sajtóközleményben tudatta, hogy a testvérek szerinte ártatlanok, miközben a bűnlajstrom adócsalással és pénzmosással is kiegészült.

„Biztosak vagyunk abban, hogy amint egy hozzáértő bíró megismeri a tényeket, az Igazságügyi Minisztérium kénytelen lesz szembesülni a hatáskörével való visszaéléssel, és Andrew és Tristan Tate szabadon távozhatnak” – állította magabiztosan McBride.

A Tate-testvérek kettős, brit és amerikai állampolgársággal rendelkeznek, és régi támogatói Donald Trump amerikai elnöknek. Ennek dacára 2025 márciusában Florida állam is büntetőeljárást indított ellenük, ám a nyomozás jelenlegi állása egyelőre nem világos.

Andrew Tate az úgynevezett „manosphere”, a férfiközpontú közösségi ideológiai platform egyik legismertebb alakja. Ezek az influenszerek a hagyományos férfiszerepekről papolnak, elutasítják a feminizmust és az ’önfejlesztésre’ helyezik a hangsúlyt.

Megosztó nézeteiket –, amelyek gyakran az „alfahím” eszményét és nyíltan nőgyűlölő üzeneteket hirdetnek – több millió követőhöz juttatják el a közösségi médiában, legalább 11 millió követőjük van az Elon Musk féle X-en.

Az ENSZ NŐK (Women) közösségi szervezet reális társadalmi veszélyként figyelmeztet arra, hogy ezek a férfiak az elszigetelődést vállalva olyan ideológiát vallanak, amelyek a nők kizsákmányolását természetesnek tartják, az erőszakot hirdetnek és nőkereskedelmet folytatnak a globális online térben. Miután 5,5 milliárdan vannak ma a világhálón, sok gyanútlan fiatal számára jelenthetnek fenyegetést, amint egyre jobban beférkőznek a legnépszerűbb közösségi platformokra, sőt a munkahelyekre is.

Meg nem erősített információk szerint a Tate-fivérek kiadatási tárgyalására már a hét elején sor kerülhet.

A testvérek 2016-tól mintegy hat éven át Romániából „szállítottak” fiatal lányokat, ott is éltek ez idő alatt. Lebuktak és 2022-ben le is tartóztatták őket, a román hatóságok eljárást indítottak ellenük kiskorúak emberkereskedelmével, kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat létesítésével és pénzmosással kapcsolatos vádak alapján. Azonban az ottani eljárások kisiklottak, az AP amerikai hírügynökség megfogalmazása szerint „jogi és eljárásbeli problémák merültek fel”. Státuszuk ezeknek köszönhetően megváltozott, és tavaly a testvérek engedélyt kaptak Románia elhagyására. Ekkor repültek Miamiba.