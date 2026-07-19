Lannert Judit: Augusztusban megkezdődik a Diákparlament ajánlásainak részletes egyeztetése

egyeztetés;diákparlament;Lannert Judit;Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-07-19 11:58:00 CEST

Hosszú távú együttműködés kezdődött a szaktárca és az Országos Diáktanács között. Kiemelt cél a szakképzésben tanuló fiatalok aktív szerepvállalása is.

Augusztusban folytatják a közös munkát a diákönkormányzatiság fejlesztésén, és megkezdik a Diákparlament ajánlásainak részletes tartalmi egyeztetését - közölte egy vasárnapi Facebook-posztban az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit közlése szerint a héten az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban fogadták az Országos Diáktanács tagjait, akik az ország minden részéről érkeztek, hogy megosszák tapasztalataikat, javaslataikat és elképzeléseiket. A találkozón Kókayné Lányi Marietta közoktatási államtitkár, valamint Naderi Zsuzsanna, a szakképzésért, felnőttkori tanulásért és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár egyeztetett a diákokkal arról, hogyan lehet az Országos Diáktanácsot a lehető leghatékonyabb párbeszédfórummá fejleszteni.

Kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában. Az Országos Diáktanács nyolc munkacsoportja a mentálhigiénéről, az iskolai infrastruktúráról, a kortárs segítésről, az iskolai közösségek erősítéséről, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztéséről mutatott be javaslatokat.

A miniszter örömtelinek nevezte a diákok felkészültségét, elkötelezettségét és azt a felelősségteljes hozzáállást, amellyel az oktatás jövőjéről gondolkodnak. Jelezte: a diákok egyértelmű üzenete az volt, hogy az oktatás a jövő kulcsa, ezért véleményüknek helye van a döntések előkészítésében.

A miniszter a találkozót egy hosszú távú együttműködés kezdetének nevezte. Lannert Judit közölte: a jó döntésekhez mindig meg kell hallgatni azokat is, akikről szólnak, és a későbbiekben is mindig meg fogják hallgatni a diákokat.