Nem tartott az átvilágítástól az iskolai KRÉTA-rendszert üzemeltető cég, hat különböző bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a kormány

oktatás;bűncselekmény;Palkovics László;Neptun;KRÉTA-rendszer;

2026-07-16 18:55:00 CEST

A rendszert üzemeltető Zrt. mögött Palkovics László korábbi innovációs és technológiai miniszter barátja és üzlettársa, Fauszt Zoltán áll.

Összesen hat különböző bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a kormány az oktatásban használt elektronikus rendszerek, mint az állami intézményekben is használt KRÉTA, Neptun és Poszeidon rendszerek esetében – erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón.

A miniszter közlése szerint míg ezeknek a rendszereknek korábban voltak piaci versenytársaik, ez mára megszűnt, a KRÉTÁ-t és társait üzemeltető vállalkozások monopolhelyzetbe kerültek, miközben – 2019-ig visszamenőleg – több mint 100 milliárd forint ment ki az állami kasszából a termékeikre. Tanács szerint mindebben „gyanús mintázatot” találtak, és egy 40 oldalas feljelentést dolgoztak ki az ügyben.

Az elmúlt években a KRÉTÁ-ról lehetett a legtöbbször olvasni a hírekben, miután a milliárdos nagyságrendű fejlesztések ellenére is számos probléma volt vele. A KRÉTÁ-t fokozatosan vezették be a közoktatásba, a 2016-2017-es tanévben önként jelentkező iskolákban tesztelték, majd a 2017-2018-as tanévtől minden köznevelési intézményben kötelezővé tették. A KRÉTÁ-t és a felsőoktatásban használt Neptunt üzemeltető cégek mögött Palkovics László korábbi innovációs és technológiai miniszter barátja és üzlettársa, Fauszt Zoltán áll.

Egy hónapja az mfor.hu számolt be arról, hogy a KRÉTÁ-t üzemeltető EduDev Zrt. az áprilisi választások után is mintegy félmilliárd forint értékben szerződött az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központtal. Az üzleti portál szerint az EduDev Zrt. 2025-ben a korábbi 7,8 milliárd forintról 9,6 milliárd forintra növelte a forgalmát, a nyersége 546 millió forint volt.

A KRÉTA rendszert mégsem sikerült elég stabilra fejleszteni: a Covid-járvány idején, 2021 márciusában, a digitális oktatás első napján összeomlott. Emellett már több alkalommal is feltörték a rendszert: egy 2022-es hekkertámadás miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 110 millió forintos bírságot szabott ki az EduDev Zrt-re adatvédelmi hiányosságok miatt. A rendszert mégsem sikerült biztonságosabbá tenni: 2024-ben a felhasználók nevei és jelszavai is kikerültek az internet illegális része, a Dark Web felületeire.

A Telex idén júniusban kérdezett rá a cégnél, tartanak-e az átvilágítástól. Válaszukból az derült ki, hogy nem tartanak, közlésük szerint „egy ilyen átvilágítás önmagában nem rendkívüli dolog egy kormányváltás vagy nagyobb oktatáspolitikai irányváltás előtt”.