Részegen, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől egy autós az M7-esen

ámokfutó;elfogás;ittas vezető;

2026-07-19 15:13:00 CEST

Kezdeményezik a letartóztatását.

Őrizetbe vettek egy 26 éves ukrán állampolgárt, aki a rendőrség közlése szerint ittasan, vezetői engedély nélkül menekült Székesfehérvárról az M7-es autópályán.

A férfit Balatonvilágos térségében állították meg, személyi sérülés és anyagi kár nem történt.

A székesfehérvári rendőrök vasárnap hajnalban figyeltek fel a Peugeot-ra, miután annak vezetője nagy sebességgel, lassítás és STOP-tábla figyelmen kívül hagyása nélkül haladt át a Horváth István út és a Széchenyi utca kereszteződésén. A sofőr a fény- és hangjelzés ellenére nem állt meg, hanem felhajtott az M7-esre, és menet közben többször megpróbálta megtéveszteni az őt követő egységeket, hogy így rázza le őket.

Az enyingi, a polgárdi és a székesfehérvári rendőrök a 7116-os úton zárták el a továbbhaladás lehetőségét. A férfit testi kényszerrel fogták el, majd megbilincselték.

Az intézkedéskor kiderült, hogy a sofőrnek soha nem volt vezetői engedélye, a gépkocsit pedig a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. A járműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást sem kötöttek.

A rendőrség ittas járművezetés és jármű önkényes elvétele miatt indított eljárást. A férfinak emellett az engedély nélküli vezetés, az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása, a rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása, az irányjelzés sorozatos elmulasztása, valamint több más közlekedési szabály megsértése miatt is felelnie kell. A közúti veszélyeztetés gyanújának körülményeit tovább vizsgálják.

A férfit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság fogdájába vitték, és kezdeményezik a letartóztatását.