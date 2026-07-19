Íme a kezdők három argentin változtatással

döntő;futball-vb 2026;

2026-07-19 20:05:00 CEST

Spanyolország: Unai Simon – Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella – Ruiz, Baena, Rodri – Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Argentína: E. Martínez – Tagliafico, Montiel, L. Martínez, Romero – De Paul, González, Mac Allister, Fernández – Álvarez, Messi.

A spanyolok ugyanazzal a csapattal lépnek pályára, amelyik az elődöntőben 2-0-ra legyőzte Spanyolországot, az argentin szövetségi kapitány, Lionel Scaloni viszont három helyen is változtatott ahhoz a csapathoz képest, amely az angolok ellen 0-1-ről fordított. De Paul visszatér a középpályára, Montiel a jobbhátvédnek, González pedig szélsőként. Ezzel Simeone, Molina és Paredes pihen.