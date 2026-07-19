Forma-1: Kimi Antonelli nyerte a Belga Nagydíjat

Forma-1;Belga Nagydíj;Kimi Antonelli;

2026-07-19 17:58:00 CEST

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.

A rajt utáni első kanyarban még nem változott a sorrend, az élről rajtoló Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) elsőnek fordult el, mögé Max Verstappen (Red Bull) és George Russell (Mercedes) sorolt be. Utóbbit a Ferrarik üldözték, miközben az élen Verstappen az Eau Rouge-kanyarba menet elszáguldott Antonelli mellett. A Kemmel-egyenesben aztán a fiatal olasz szélárnyékból támadott és visszavette az első helyet Verstappentől, mögöttük Leclerc érkezett a féktávon nagy lendülettel, a kanyarban pedig Russell és Hamilton autója ért össze, aminek következményeként a Mercedes brit versenyzője a sóderágyban kötött ki és ott is ragadt. Ennek nyomán a pályára hajtott a biztonsági autó, de még ezt megelőzően Leclerc lehagyta Verstappent és feljött másodiknak.

A negyedik körben indult újra a verseny, ekkor Antonelli, Leclerc, Verstappen volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, mögöttük Oscar Piastri (McLaren) jött fel negyediknek Hamilton - aki közben öt másodperces időbüntetést kapott - megelőzésével. Rövidesen Verstappen lehagyta Leclerc-t és üldözőbe vette Antonellit, a Ferrari monacói versenyzőjének pedig védekeznie kellett, ugyanis hamarosan Piastri támadta őt a harmadik pozícióért. A csatában egyszer összeért a két autó, Leclerc végül nem veszített pozíciót, ugyanakkor Hamilton valamivel később meg tudta előzni Piastrit és feljött negyediknek.

A kerékcseréket az élmezőny tagjai közül Verstappen kezdte a 18. kör elején, eggyel később Antonelli is a bokszban járt, a 20. kör kezdetén pedig Leclerc és Hamilton is kiállt friss abroncsokért.

Utóbbi esetben a pályára került törmelék takarításának idejére virtuális biztonsági autós időszak volt érvényben, Leclerc ennek köszönhetően Antonelli előtt tért vissza a pályára. A versenytáv felénél így sorrendben Leclerc, Antonelli, Verstappen volt a dobogós helyeken autózók sorrendje, de az ő haladásukat kissé megakasztotta a 13. pozícióból rajtolt, s ekkor még kerékcsere nélkül az élmezőnyben köröző vb-címvédő Lando Norris (McLaren).

Antonelli aztán a hajrához közeledve egyre csökkentette a hátrányát Leclerc-hez képest, s 10 körrel a leintés előtt óriási tempóelőnyét kihasználva le is hagyta a Ferrarit. Norris közben letudta a kerékcseréjét és a hetedik pozícióban tért vissza a pályára, közben Leclerc igyekezett tapadni Antonellire, de nagyjából 1,2-1,3 másodperces hátránya stagnálni látszott. Az utolsó körökre a monacói még jobban lemaradt, így végül Antonellié lett a belgiumi siker.

„Nagyon jó újra itt állni futamgyőztesként, volt néhány nehéz futamom.

A lendület mindig megvolt, az eredmények viszont nem jöttek. Volt egy kis szerencsém most, hogy nőtt az előnyöm. Gyorsan változhat a helyzet a bajnokságban, hétről hétre hoznom kell az eredményeket, aztán meglátjuk, mire lesz ez elég” – mondta Antonelli, akinek ez volt pályafutása hatodik futamgyőzelme, mindegyiket az idén aratta.

„Hittem a végéig abban, hogy győzhetek. Kellett egy kis szerencse a biztonsági autóval. Jó volt a tempóm, jobban érzem magam az autóban, mint korábban” – fogalmazott a másodikként leintett Leclerc.

„Mindent megtettem a futam során, az első etap nem volt rossz, aztán a második nem volt olyan jó. Pechesen jöttem ki a virtuális autós szakaszból, de ez egy jó eredmény” – mondta a harmadik Verstappen.

A futam közben öt másodperces időbüntetéssel sújtott és a kiállásánál az egyik szerelőjét is véletlenül elsodró Hamiltont negyedikként intették le.

Pontot szerzett még Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls) és Franco Colapinto (Williams).

A világbajnokság egy hét múlva Mogyoródon, a Magyar Nagydíjjal folytatódik.

A vb-pontverseny élmezőnye

Pilóták: 1. Antonelli 204 pont, 2. Hamitlon 159, 3. Russell 154.

Konstruktőrök: 1. Mercedes 358 pont, 2. Ferrari 285, 3. McLaren 195.