Az argentinok már csináltak ilyet egyszer

Argentína;futball-vb 2026;

2026-07-19 20:45:00 CEST

Korábban, 1986--ban és 1990-ben előfordult már, hogy a dél-amerikai ország válogatottja kétszer egymás után döntőbe jutott, 1986-ban a Maradona-féle Argentína világbajnok is lett, 1990-ben viszont kikapott a Mätthaus-féle német válogatottól. Az olaszok 1934-ben és 1938-ban, a brazilok 1958-ban és 1962-ben, a hollandok 1974-ben és 1978-ban értek el a fináléig, ami aztán 1982-ben és 1986-ban sikerült az egykori NSZK válogatottjának is. Címet védeni olaszok és a brazilok tudtak, Argentína most kapott újra esélyt erre.