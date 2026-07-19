Yamalt találják meg a labdával

futball-vb 2026;

2026-07-19 21:13:00 CEST

5. perc: a spanyolok kezdtek veszélyesebbek, Yamalt néhány perc elteltével kétszer is megtalálták labdával a tizenhatoson belül, de a fiatal szélső előbb gyenge lövéssel próbálkozott, majd a beadása volt pontatlan.