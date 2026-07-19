Yamalt találják meg a labdával

5. perc: a spanyolok kezdtek veszélyesebbek, Yamalt néhány perc elteltével kétszer is megtalálták labdával a tizenhatoson belül, de a fiatal szélső előbb gyenge lövéssel próbálkozott, majd a beadása volt pontatlan.
2026-07-19 21:13:00 CEST
5. perc: a spanyolok kezdtek veszélyesebbek, Yamalt néhány perc elteltével kétszer is megtalálták labdával a tizenhatoson belül, de a fiatal szélső előbb gyenge lövéssel próbálkozott, majd a beadása volt pontatlan.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.