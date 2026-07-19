futball-vb 2026;

2026-07-19 21:34:00 CEST

25. perc: az argentinok eddig hosszabb labdákkal próbálkoztak, de sikertelenül. A spanyolok sem tudták igazán ráerőltetni akaratukat az ellenfélre. Van mit átbeszélni mind a két oldalon.