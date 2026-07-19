25. perc: az argentinok eddig hosszabb labdákkal próbálkoztak, de sikertelenül. A spanyolok sem tudták igazán ráerőltetni akaratukat az ellenfélre. Van mit átbeszélni mind a két oldalon.
2026-07-19 21:34:00 CEST
25. perc: az argentinok eddig hosszabb labdákkal próbálkoztak, de sikertelenül. A spanyolok sem tudták igazán ráerőltetni akaratukat az ellenfélre. Van mit átbeszélni mind a két oldalon.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.