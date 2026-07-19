Az M4 online közvetítése tetszhalott

Az állami sportcsatorna online közvetítése nem indul el, a reklámot vetít az elején, aztán sötétségbe burkolózik a képernyő. Korábban volt már ilyen a futball-világbajnokság alatt, de akkor az M4 tájékoztatta a nézőit.
2026-07-19 21:35:00 CEST
Az állami sportcsatorna online közvetítése nem indul el, a reklámot vetít az elején, aztán sötétségbe burkolózik a képernyő. Korábban volt már ilyen a futball-világbajnokság alatt, de akkor az M4 tájékoztatta a nézőit.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.