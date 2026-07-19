Az M4 online közvetítése tetszhalott

futball-vb 2026;

2026-07-19 21:35:00 CEST

Az állami sportcsatorna online közvetítése nem indul el, a reklámot vetít az elején, aztán sötétségbe burkolózik a képernyő. Korábban volt már ilyen a futball-világbajnokság alatt, de akkor az M4 tájékoztatta a nézőit.