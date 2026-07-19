Ha már a Messi–Yamal-fényképnél tartunk, a visszavonult brazil klasszis, Ronaldinho nemrég ült be egy kád vízbe reklámozni az ifood online ételrendelési portált.
2026-07-19 22:04:00 CEST
Ha már a Messi–Yamal-fényképnél tartunk, a visszavonult brazil klasszis, Ronaldinho nemrég ült be egy kád vízbe reklámozni az ifood online ételrendelési portált.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.