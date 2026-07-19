Huszonöt perc, egy kaput eltaláló lövés

futball-vb 2026;

2026-07-19 21:59:00 CEST

A játék első 25 perce alatt mindössze egy lövés – az elején Yamalé – tartott a kapu felé. Ez mélypont a futball-világbajnokság fináléinak a történetében. Messi egyszer (!) ért labdához az első 15 perc alatt.