Martinez ebbe csak belekapni tudott

64. perc: Olmo kellemetlen lövése megpattant Martinez előtt, aki csak belekapni tudott. Nagy potya lett volna, ha bemegy, a labda végül a kapu mellé pördült.
2026-07-19 22:42:00 CEST
64. perc: Olmo kellemetlen lövése megpattant Martinez előtt, aki csak belekapni tudott. Nagy potya lett volna, ha bemegy, a labda végül a kapu mellé pördült.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.