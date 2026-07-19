Torres fejesét Martinez védte

K. M.

futball-vb 2026;

2026-07-19 22:45:00 CEST

67. perc: Yamal cselezett le két védőt a jobb szélen, Torres közeli fejesét védte Martinez. Közben egy argentin játékost ápolni kell, ezért a szerb játékvezető jelezte, jöhet a hidratációs szünet.