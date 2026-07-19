Torres fejesét Martinez védte

67. perc: Yamal cselezett le két védőt a jobb szélen, Torres közeli fejesét védte Martinez. Közben egy argentin játékost ápolni kell, ezért a szerb játékvezető jelezte, jöhet a hidratációs szünet.
2026-07-19 22:45:00 CEST
67. perc: Yamal cselezett le két védőt a jobb szélen, Torres közeli fejesét védte Martinez. Közben egy argentin játékost ápolni kell, ezért a szerb játékvezető jelezte, jöhet a hidratációs szünet.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.