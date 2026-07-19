futball-vb 2026;

2026-07-19 22:50:00 CEST

71. perc: másik belső védőjét is elveszíti Argentína, Romero nem tudta folytatni a játékot. Medina érkezett a helyére. Beállt Simeone is de Paul helyére. Argentína tehát kihasználta az öt cserjét.