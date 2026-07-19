Kettős spanyol csere

futball-vb 2026;

2026-07-19 22:52:00 CEST

75. perc: jön Williams és a csodacserének számító Merino, aki már korábban fontos gólokat lőtt. Baena és Olmo számára ért véget az összecsapás. A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente még cserélhet.