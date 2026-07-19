77. perc: Pedri lőtt 17 méterről, azonban a próbálkozást életerősnek nem nevezhetjük, az ilyen csemegék nem fognak ki a kapuson. Most már 10-0 a lövések száma.
2026-07-19 22:56:00 CEST
77. perc: Pedri lőtt 17 méterről, azonban a próbálkozást életerősnek nem nevezhetjük, az ilyen csemegék nem fognak ki a kapuson. Most már 10-0 a lövések száma.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.