Mission: Impossible – Ennek a döntőnek a show-ját Tom Cruise sem tudta megmenteni

Tom Cruise;show;Justin Bieber;futball-vb 2026;

2026-07-20 00:59:00 CEST

A 2026-os futball-világbajnokság showműsora olyan volt, mint olyasvalakinek magyarázni a futball szabályait, akit az egész a legkevésbé sem érdekel.

Ha már a Donald Trump kérésére visszavont piros lap sem volt elég az Egyesült Államok válogatottjának ahhoz, hogy a döntő közelébe egyáltalán eljusson, akkor legalább a showműsorban képviseltette magát. Mármint nem a válogatott, hanem szinte minden, ami az amerikai showbiznisz része. Abban ugyan semmi rendkívüli nincs, hogy a félidőnek megadja a módját valami, amit az Egyesült Államokban – a döntő esetében New Jersey-ben – sporteseményként rendeznek meg, hiszen mégiscsak az ország az éllovas ebben: ezt főleg az amerikai futball rajongói nagyon jól tudják.

A rendezők fejére azonban láthatólag ránőtt a lehetőség. Talán azért is, mert 32 éve már, hogy legutóbb futball-világbajnokságot rendezhettek. Azóta pedig nemcsak az Egyesült Államoknak lett profi bajnoksága, hanem a piro-, a fény- és a hangtechnika is rengeteget fejlődött. Minden adott volt tehát ahhoz, hogy mindenkinél nagyobb, látványosabb és hangosabb legyen a körítés. A döntő showműsorát elnézve jó eséllyel ez járhatott a szervezők fejében: mindent bevetettek annak érdekében, hogy lekössék a közel kétmilliárdra becsült néző figyelmét.

Még a világbajnokság előtt akadt jó pár rosszmájú megjegyzés, miszerint az amerikaiak zöme nem is tudja, hogy az Egyesült Államok Mexikó és Kanada mellett a torna egyik házigazdája. Ezt ugyan csak részben támasztották alá a felmérések

(a YouGov egy ízben 59 százalékra mérte azok arányát, akik egyetlen mérkőzést sem akartak megnézni a bő egy hónap alatt),

de kétségtelen, hogy az amerikai sportrajongók szívét előbb hozza lázba a tojás alakú labdával játszott futball vagy a baseball, sőt néhol még a favágóverseny is. Csak a rosszabbik eset, ha a döntő köré épített show szervezőit is. Így annyi esély maradt valóban emlékezetes műsort adni, mint az utolsó gombóc fagyinak egy gyerekzsúron: semennyi.

Apropó gyerekzsúr: épp annyira kötelező jelleggel követték egymást a futballdöntő félidei műsorának fellépői, mint ahogyan követi egymást a bohóc, a bűvész, a lufihajtogató és az arcfestő egy túltolt születésnapi bulin. A szigorúan 11 perces műsoridő alatt még Madonnának is mindössze két nagyobb slágerre jutott ideje, mielőtt a brazil futball két legendája, Ronaldinho és Ronaldo által vezetett autón épphogy csak sikerült kigurulnia a lelátó alagsorából a pályára.

Ezután érkezett a dél-koreai BTS – a tetemes rajongótábor szerint a K-pop királyai –, majd Jason Sudeikis Ted Lasso szerepében, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel venezuelai karmester és a PS22 gyerekkórus. Így újra felcsendülhetett a világbajnokság hivatalos himnusza, a Dai Dai. A rangos névsor ellenére a legnagyobb összhang mégis a Szezám utca gitározó bábjainak jellegzetes arckifejezése és Ronaldo, valamint Ronaldinho vészjóslóan erőltetett mosolya között volt.

Valójában már a felvezető műsor is előrevetítette ezt az összevisszaságot. A szervezők itt is hozták a szerintük kötelező elemeket: Jennifer Hudson erőteljes előadásában felcsendült az amerikai himnusz, majd Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini és Post Malone következett. A rapper az utóbbi időben leginkább az amerikai countryban találta meg újra önmagát, ezt pedig most is minden részletében megjelenítette: tetőtől talpig farmerben, hatalmas övcsattal és az elmaradhatatlan cowboykalappal.

A futballdöntő showműsora jórészt a visszatérőkről is szólt. Madonna hét év után adott ki új albumot, Justin Bieber hosszabb kiégés után 2025-ben tért vissza új lemezzel, a BTS tagjai pedig kötelező sorkatonai szolgálatukat követően kezdenek újra együtt fellépni.

A nézettségért folytatott ádáz versenyben azonban ez is kevésnek bizonyult,

főleg, hogy a meccset felvezető beszédében még egy hollywoodi akcióhős, Tom Cruise sem tudta elmagyarázni, mitől futball a futball.