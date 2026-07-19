futball-vb 2026;

Scaloni sárgát kap a pálya szélén

105. perc: az argentinok szövetségi kapitánya kapta reklamálásért.Előtte Cucurella simán felborította Simeonét, de a játékvezető nem fújt szabadrúgást az argentinoknak.

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben. 