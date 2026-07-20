Ó, és még valami

Spanyolország az első olyan ország, amelyik egyszerre a női és a férfi futball aktuális világbajnoka lehet. Az egész torna legjobb játékosának a spanyol csapatkapitányt, a középpályás Rodrit választották meg.
2026-07-20 00:10:00 CEST
Spanyolország az első olyan ország, amelyik egyszerre a női és a férfi futball aktuális világbajnoka lehet. Az egész torna legjobb játékosának a spanyol csapatkapitányt, a középpályás Rodrit választották meg.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A 19 éves olasz pilóta George Russell kiesése miatt jelentősen növelte előnyét a vb-pontversenyben.