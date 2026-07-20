Újraindult Simon Miklós büntetőügye, a NAV vizsgálódik a volt fideszes képviselő ellen

bűnügy;Fidesz-KDNP;Simon Miklós;

2026-07-20 12:12:00 CEST

Még Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, a pénzt ki is fizették, ám a munkát valójában közmunkásokkal végeztették el. Társai nem úszták meg, ő igen.

Májusban elrendelte a Nyíregyházi Járási Ügyészség a Simon Miklós volt fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető, korábban megszüntetett büntetőeljárás folytatását – vette észre a Népszava Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész írásbeli kérdésre adott válaszát. Az ügy jelenleg felderítési szakban van a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

A fejleményre azt követően derült fény, hogy Barna-Szabó Tímea, a Tisza nyírbátori győztes, Simont legyőző országgyűlési képviselője július 3-án írásbeli kérdést nyújtott be a legfőbb ügyészhez „Folytatják-e Simon Miklós büntetőügyét?” címmel.

Július 20-án Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a következőkről tájékoztatta a képviselőt: „Az Ön által megjelölt ügyben a Nyíregyházi Járási Ügyészség 2026. május 11. napján elrendelte a korábban a Központi Nyomozó Főügyészség által megszüntetett eljárás folytatását. A jelenleg felderítési szakban lévő nyomozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán van folyamatban.”

Simon Miklós ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás, később azonban az országgyűlési képviselői mandátumával járó mentelmi jogára tekintettel el tudta kerülni a felelősségre vonást. Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, a pénzt ki is fizették, ám a munkát valójában közmunkásokkal végeztették el.

Az ügy vádlottjait annak idején jogerősen szabadságvesztésre ítélték, a fideszes országgyűlési képviselő viszont megúszta.

Bár jogosulatlan gazdasági előny megszerzésével – mai nevén költségvetési csalással – gyanúsították, a Fideszre leadott szavazatoknak köszönhetően megszüntették ellene az eljárást.

Társai nem úszták meg: Nyírmihálydi polgármesterét, Nyisztor Ferencet jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette miatt – két évre felfüggesztve – tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, egy vállalkozó pedig 10 hónap letöltendő fogházbüntetést kapott. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott továbbá Simon beosztottjaként a polgármesteri hivatalban dolgozó pénzügyi előadó, valamint a nyírbogáti jegyző is.