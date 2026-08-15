A nyírségi város vezetője, Rizsák Ildikó, a fideszes szavazatvásárlásokat leleplező A szavazat ára című film egyik szereplője. Állítása szerint ő most a kormányhivatalra és egy helyi villanyszerelőre, sőt, a Tisza párt energiatakarékossági tanácsaira hallgat.
Még Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, a pénzt ki is fizették, ám a munkát valójában közmunkásokkal végeztették el. Társai nem úszták meg, ő igen.
Több helyen függetlenként megválasztott polgármesterek is csatlakoztak a kampányhoz.
Azt állítja, hogy a pozícióhalmozás jó a városnak.
Hosszú József „önhatalmúlag megváltoztatta a választópolgárok akaratát”, és a város vezetésében baloldali többséget teremtett – állítja a vezető kormánypárt helyi szervezete.
Az Együtt azt kérdezi a Fidesztől, mikor zárja ki a frakcióból Simon Miklós országgyűlési képviselőt, aki szerintük törvénytelenül kapott 3 millió forint végkielégítést nyírbogáti polgármestersége után.
Elképesztő, hogy a fideszes Simon Miklós és szintén fideszes felesége családi vállalkozásban hordják haza a nyírbogátiak pénzét, és ebben a Szabolcs megyei kormányhivatal semmi szabálytalant nem lát. Az MSZP Szabolcs megyei képviselői vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeznek Simon Miklós ellen! - írja közleményében Legény Zsolt és Tukacs István.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal nem találta törvénysértőnek a nyírbogáti önkormányzat döntését, amellyel végkielégítést és szabadságmegváltást szavazott meg a települést 2001 és 2014 között vezető Simon Miklósnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: a hivatal tavaly nem élt törvénysértés megszüntetésére irányuló felhívással a nyírbogáti önkormányzat által meghozott határozatok ügyében. Kozma Péter kormánymegbízott az elmúlt napokban Nyírbogáttal kapcsolatban megjelent sajtóhírekre reagálva adta ki közleményét. A kormánymegbízott hangsúlyozta azt is, hogy a hivatalnak nem feladata a hatáskörén kívül tartozó viták vagy vitás kérdések eldöntése.
Simon Miklós Nyírbogát volt fideszes polgármestere, jelenleg fideszes országgyűlési képviselő több mint ötmillió forintot tett zsebre végkielégítésként és szabadságmegváltásként a Bors információi szerint. Az összeg kifizetését a felesége kezdeményezte, aki Nyírbogát jelenlegi polgármestere. Bizonyára úgy gondolták, hogy a törvénytelen és erkölcstelen eljárás jól a családban marad - írja közleményében Legény Zsolt és Tukacs István.
Miközben a Fidesz Simon Gábor ügye miatt naponta a szocialisták felelősségét firtatja, a kormánypárti Simon Miklóst védik, sőt mindent megtesznek annak érdekében, hogy győzzön a választáson és a mentelmi jog mögé bújva továbbra se állíthassák bíróság elé - fogalmazott lapunknak Helmeczy László, a kormányváltó erő képviselőjelöltje. A fideszes Simont már 2008-ban kikérte a parlamenttől az ügyészség, de mert pártja nemmel szavazott, megmaradt a mentelmi joga. Nyírbogát kormánypárti polgármestere április 6-án a Fidesz színeiben ismét rajthoz áll.