Egy férfi jó ötletnek látta felgyújtani egy rendőr autóját a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt

rendőrség;gyújtogatás;Gödöllő;

2026-07-20 14:03:00 CEST

Az elkövető várhatóan huzamosabb ideig is élvezheti a hatóságiak társaságát.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített rongálás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt egy parkoló személygépkocsit gyújtott fel - olvasható a vádhatóság honlapján a Pest Vármegyei Főügyészség közleménye.

A vádirat szerint a Gödöllő közeli településen élő vádlott 2026. június 2-án a késő esti órákban megjelent a Gödöllői Rendőrkapitányság épületénél, ahol több jármű parkolt. A férfi a magával vitt égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta azt. A gépjármű teljesen kiégett.

A rendőrök kárelhárító tevékenysége és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi személygépkocsira és épületre sem. A Budakörnyéki Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja - írták.

Hogy mi lehetett az elkövető indítéka, az egyelőre nem világos.