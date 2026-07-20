Rosszullét okozta egy túrázó halálát Noszvajon

Tragikus véget ért egy túra Noszvajon – vette észre a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület posztját a hvg. A szervezet arról írt a Facebookon, hogy nem vasárnap délután három előtt érkezett hozzájuk a riasztás. – Noszvaj-Síkfőkútról indult túrázni egy pár a kijelölt turistaútvonalon, amikor az Attila-kút és a László-kút közötti erdei szakaszon a férfi hirtelen rosszul lett. Párja hívta a mentőket, akik csak megfeszített tempóban, gyalogosan tudtak eljutni a bajbajutottakhoz. A mentésben több egységük is részt vett, és az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei is megfeszített erővel küzdöttek a beteg életéért, újraéleszt is alkalmaztak a betegnél, de ahogy írták, a gyors, profi és összehangolt beavatkozás ellenére sajnos a férfi életét már nem lehetett megmenteni.
Az egyesület felhívja a figyelmét minden túrázónak, hogy az ilyen tragikus esetek rávilágítanak arra, hogy az erdőben, távol a lakott területektől pillanatok alatt kialakulhat a vészhelyzet. Ezért arra kér minden útnak indulót, hogy az aktuális fizikai állapotának megfelelő útvonalat válasszon, és ha valaki fáradt, szédül vagy nem érzi jól magát, azonnal álljon meg pihenni, ne erőltesse a folytatást. Fontos, hogy legyen a túrázónál elegendő ivóvíz, szőlőcukor vagy energiaszelet, az időjárásnak megfelelő ruházat, és feltöltött telefon.