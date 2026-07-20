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2026-07-20 15:26:00 CEST

Rosszullét okozta egy túrázó halálát Noszvajon

A Bükk lábánál lévő településről egy pár indult el a turistaútvonalon, amikor a férfi rosszul lett, a riasztott helyi mentők mindent elkövettek, de életét már nem tudták megmenteni.