Pócs János szemüvegbe beépített kamerával jelent meg a Parlamentben

Fidesz;Parlament;Pócs János;

2026-07-20 17:19:00 CEST

És videózott is vele.

Beépített kamerás szemüvegben jelent meg a Parlamentben a fideszes Pócs János, akinek ezidáig mobiltelefonos parlamenti kamerafelvételei okozták a parlamenti verbális csihipuhik egyik mellékszálát.

Magyar Péter persze ki is szúrta a fideszes politikus szemüvegét és gratulált is hozzá, bár Pócs János tagadta, hogy 500 ezer forintba került volna - ahogy azt a miniszterelnök állította. A Telex szerint egy Ray-Ban Meta okosszemüvegről van szó, amely beépített kamerával rendelkezik, s először 2023-ban jelent meg. A cég 2025 szeptemberében már egy olyan modellt mutatott be, amiben még beépített kijelző is van, igaz, valóban nem 500 ezer forint az ára: egy ilyen eszköz típustól függően 120-200 ezer forintba kerül a lap szerint.

Egyébként amikor Pócs János Magyar Péterhez beszélt, villogott is a szemüveg, ami azt jelzi, hogy éppen felvételt készített.