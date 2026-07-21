Lánczi Tamás teljesen kiborult, amiért kérdésekkel provokálta egy újságíró

sajtó;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-07-21 13:43:00 CEST

Szerinte őt terrorizálták.

A ellehetetlenítésére létrehozott, azóta felszámolt Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZVH) bukott elnöke, Lánczi Tamás szemlátomást nagyon zokon vette, hogy a sajtó képviselői megtalálták őt a budapesti Jókai téren sörözés közben.

Az Orbán-kormány hű emberét a 444 találta meg, azt firtatva, nem gondolja-e, hogy az SZVH ténykedése inkább hozzájárult-e a Fidesz bukásához, illetve, hogy mit csinál mostanság, hogy megszüntették a munkahelyét. Azt is szerették volna megtudni, mit gondol arról, hogy a tiszás kétharmad törvénybe foglalta, hogy az SZVH politikai célokat szolgált és nyomásgyakorlást végzett, ezért nincs helye a demokráciában. Az erre adott válaszban sem volt sok köszönet.

Tudja, mi járult hozzá leginkább a választási vereséghez? Hogy nem tudtuk elég hatékonyan megmutatni, hogy önök kicsodák és az önökhöz hasonló úgynevezett sajtó valójában propagandatermékek.

Nem voltunk ebben elég hatékonyak, ezt önkritikusan mondhatom

- fogalmazta meg lényegi gondolatait Lánczi Tamás, aki már az első kérdésre is - vagyis, hogy mit csinál mostanság - meglehetősen ingerülten reagált: – Itt ittam egy sört. Szabad? Megengedi? Vagy szeretnének tovább terrorizálni, mint minden rendes magyar embert? - hangzott a válasz. Majd azt kezdte feszegetni, attól még, hogy a törvény valamit kimond - jelesül, hogy az SZVH politikai célokat szolgált és nyomásgyakorlást végzett - az nem lesz feltétlenül igaz.

Az újabb kérdésre, hogy mostanában mivel foglalkozik, így felelt: „Semmi köze hozzá a világon, Önnek és a külföldről finanszírozott újságjának semmi de semmi köze nincs ahhoz, hogy én magánemberként mit csinálok. És az, hogy idejönnek és elkezdenek engem zaklatni, ezt kikérem magamnak.” Lánczi Tamás magánember ezt követően úgy vélekedett, hogy a lap nem foglalkozik a hatalommal, akik „törvényellenesen, alkotmányellenesen” gyakorolják a hatalmat. „Önök nem sajtótermék, értse már meg” - hangzott az utasítás, majd azt állította, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem keltett gyűlöletet, csak tényeket közölt. Azt pedig hatalmas naivitásnak tartja, hogy egy sajtótermék a sajtószabadság érdekében kapjon uniós forrásokat.

A közpénzmilliárdokból működtetett fideszes revolverszervezetet június 9-én számolta fel az Országgyűlés, Lánczi Tamásnak végkielégítés nélkül kötöttek útilaput a talpára és vagyonnyilatkozattételre kötelezték.