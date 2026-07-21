Tízmillió forintra büntették a Szerencsejáték Zrt.-t a parlamenti választás hetén érkező telitalálat-sorozat miatt

hatos lottó;ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;telitalálat;Joker;skandináv lottó;Választás 2026;

2026-07-21 12:09:00 CEST

A nyertesek megnyugodhatnak, mert a vizsgálat szerint mindegyik sorsolás jogszerű volt. A büntetés azért jár, mert az állami cég eltért a hivatalos eljárásrendtől, ám az a hatósági álláspont, hogy ez a számhúzások eredményeit nem befolyásolta.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) vizsgált szerencsejátékonként 2,5–2,5 millió, tehát mindösszesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a skandinávlottó-, a hatoslottó-, az ötöslottó- és a Joker-sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt – olvasható a hatóság honlapján. A közlemény szerint megállapították, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Az SZTFH kiemeli, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta.

A hatóság a bírság mellett arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek. Emlékeztettek, hogy az SZTFH 2026. április 22-én indított hatósági ellenőrzést a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben. A vizsgálat az év 16. játékhetén lebonyolított skandinávlottó-, hatoslottó-, ötöslottó- és Joker-sorsolások folyamatára terjedt ki, különösen a sorsolási eszközök kezelésére, a nyerőszámok meghatározására, valamint a nyertes szelvényekhez kapcsolódó adatkezelési és kifizetési folyamatokra. A hatóság a vizsgálat során több alkalommal adatszolgáltatásra hívta fel a szervezőt, többek között 2026. április 22-én, május 5-én, június 3-án és június 12-én.

A hatóság 2026. május 7-én helyszíni ellenőrzést is tartott a Szerencsejáték Zrt. székhelyén, ahol az informatikai folyamatokat és a sorsolásokhoz kapcsolódó adatkezelést vizsgálták. Emellett a kamerafelvételeket is ellenőrizte a sorsolási eszközök tárolásáról és mozgatásáról, valamint külön vizsgálta a sorsolások lebonyolítását, a nyereményigényléseket és a kifizetések teljesítését. A Szerencsejáték Zrt. mint szervező saját belső ellenőrzést is lefolytatott. Az ennek tapasztalatait összegző, 2026. június 8-án kelt jelentés nem talált rendellenességet a sorsolások integritásában.

Az összefoglaló jegyzőkönyv 2026. június 19-én készült el, és a hatóság megállapította, hogy a szervező a sorsolások előkészítése és lebonyolítása során alapvetően a jogszabályoknak és a jóváhagyott játékterveknek megfelelően járt el, ugyanakkor az online zárás során eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől. A hatóság az ellenőrzés során feltártak alapján 2026. június 23-án megindította az eljárást, a vonatkozó – bírságot és kötelezést tartalmazó – végzést 2026. június 24-én közölte a szervezővel. – A sorsolások lebonyolítására és a nyertesek beazonosítására irányuló folyamat nem volt hibás. A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta. A határozat szerint a bírságot a véglegessé válástól számított 30 napon belül kell megfizetni – olvasható az SZTFH keddi közleményében.