Tízmillió forintra büntették a Szerencsejáték Zrt.-t a parlamenti választás hetén érkező telitalálat-sorozat miatt

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) vizsgált szerencsejátékonként 2,5–2,5 millió, tehát mindösszesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a skandinávlottó-, a hatoslottó-, az ötöslottó- és a Joker-sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt – olvasható a hatóság honlapján. A közlemény szerint megállapították, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Az SZTFH kiemeli, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta.
A hatóság a bírság mellett arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek. Emlékeztettek, hogy az SZTFH 2026. április 22-én indított hatósági ellenőrzést a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben. A vizsgálat az év 16. játékhetén lebonyolított skandinávlottó-, hatoslottó-, ötöslottó- és Joker-sorsolások folyamatára terjedt ki, különösen a sorsolási eszközök kezelésére, a nyerőszámok meghatározására, valamint a nyertes szelvényekhez kapcsolódó adatkezelési és kifizetési folyamatokra. A hatóság a vizsgálat során több alkalommal adatszolgáltatásra hívta fel a szervezőt, többek között 2026. április 22-én, május 5-én, június 3-án és június 12-én.
A hatóság 2026. május 7-én helyszíni ellenőrzést is tartott a Szerencsejáték Zrt. székhelyén, ahol az informatikai folyamatokat és a sorsolásokhoz kapcsolódó adatkezelést vizsgálták. Emellett a kamerafelvételeket is ellenőrizte a sorsolási eszközök tárolásáról és mozgatásáról, valamint külön vizsgálta a sorsolások lebonyolítását, a nyereményigényléseket és a kifizetések teljesítését. A Szerencsejáték Zrt. mint szervező saját belső ellenőrzést is lefolytatott. Az ennek tapasztalatait összegző, 2026. június 8-án kelt jelentés nem talált rendellenességet a sorsolások integritásában.Rendkívüli hatósági ellenőrzést kér a múlt heti 4 számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásai miatt a Szerencsejáték Zrt.
Az összefoglaló jegyzőkönyv 2026. június 19-én készült el, és a hatóság megállapította, hogy a szervező a sorsolások előkészítése és lebonyolítása során alapvetően a jogszabályoknak és a jóváhagyott játékterveknek megfelelően járt el, ugyanakkor az online zárás során eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől. A hatóság az ellenőrzés során feltártak alapján 2026. június 23-án megindította az eljárást, a vonatkozó – bírságot és kötelezést tartalmazó – végzést 2026. június 24-én közölte a szervezővel. – A sorsolások lebonyolítására és a nyertesek beazonosítására irányuló folyamat nem volt hibás. A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta. A határozat szerint a bírságot a véglegessé válástól számított 30 napon belül kell megfizetni – olvasható az SZTFH keddi közleményében.Valaki elvitte minden idők legnagyobb, 6,78 milliárd forintos főnyereményét az ötös lottónKármán András menesztette Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. élérőlRepkedtek a százmilliók, a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata mintegy 1,6 milliárd forintot osztott szét a parlamenti választás előtti napokban