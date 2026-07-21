Az NVB döntött, Magyarország nem lehet alkotmányos monarchia

monarchia;népszavazási kezdeményezés;Nemzeti Választási Bizottság;

2026-07-21 14:29:00 CEST

Befutott egy királypárti népszavazási kezdeményezés.

Az államfő személye, az alkotmányozási folyamat és Magyarország pontos közjogi formája mostanában kedvelt témája a magyar közbeszédnek, ennek megfelelően be is futott egy elképzelés, mi lenne, ha hazánk visszatérne a királyság útjára. A Nemzeti Választási Bizottság azonban egyhangúlag, 9 szavazattal 0 ellenében elutasította az erről szóló népszavazási kezdeményezést.

A kérdés úgy hangzott, hogy „egy alkotmánymódosítás kapcsán egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország államformája királyság (alkotmányos monarchia) legyen?” A 24.hu szerint az NVB azonban megtagadta a kérdés hitelesítését, arra hivatkozva, hogy a népszavazásra javasolt kérdés egyértelműségi és alkotmányossági problémákat is felvet. Ugyanis egy erről szóló, érvényes és eredményes népszavazás az alkotmányozó hatalomra, azaz az Országgyűlésre jelen esetben azt a kötelezettséget róná, hogy az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdését módosítva rendelkezzen hazánk kezdeményezésben megjelölt új államformájáról.

A testület továbbá arra jutott, hogy az alkotmányos monarchia bevezetéséről szóló népszavazási kérdés az Alaptörvény szerint tiltott tárgykört érintene, így népszavazásra nem bocsátható. A határozat mindemellett nem jogerős, jogorvoslatért a Kúriához lehet fordulni.

Legitimista szabályok szerint egyébként Magyarország királyának - elviekben - a Habsburg-ház fejének, Habsburg Károlynak, az utolsó magyar király, IV. Károly unokájának kellene lennie, de ő osztrák politikusként tevékenykedik, nem is él Magyarországon, ellentétben öccsével, Habsburg Györggyel. György 2021-től Magyarország párizsi, 2025-től madridi nagyköveteként működik.

Az NVB-hez befutott egy másik népszavazási kezdeményezés is, ez arról szólt, „egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés április 12-ét a Demokrácia Napjává nyilvánítsa?” A testület ezt a kérdést 8 igen és 1 nem szavazattal hitelesítette, azzal az indoklással, hogy az megfelel az Alaptörvényben, illetve a népszavazási eljárásról szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek.

A határozat ellen 14 napon belül lehet jogorvoslatot kérni.