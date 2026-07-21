Befutott egy királypárti népszavazási kezdeményezés.
Mikszáth Kálmán szerint a dzsentrit – és a Monarchiát – három dolog tette tönkre: a ló, az asszony és „az ördög bibliája”. Az idén 200 éves, Piatnik Nándorról és fiairól elnevezett cég a Monarchia egyik legnagyobb kártyagyártója volt, nekik köszönhetjük a Tell-figurás tükörkártyát, avagy a magyar kártyát is. Röviddel a rendszerváltás után Bécsből visszatértek Budapestre is: a Bécsi úti központjuk bemutatótermébe belépve megelevenedik a gyerekkorunk. Az Activitytől az Exitig, a Solótól a Bohnanzáig minden ott a polcokon, de Catan telepesei már csillaghajón szelik a végtelent, az autóskártyák között pedig megjelentek a hibrid és az elektromos modellek. Magyarországon a játék reneszánszát éli: versenyek, fesztiválok, társasjáték-kávézók, az idősebb generációnak pedig az ultizás, a bridzs- és römiklubok jelentik a kikapcsolódást.
Londonban szombaton megkoronázzák III. Károlyt. A brit uralkodónak kiterjedtebb jogkörei vannak, mint az a többi alkotmányos monarchiában szokás. Ráadásul összesen 15 ország államfője.
Külön „probléma” volt, hogy ez egyben a demokráciapárti tüntetők jelképe is.
Kétes jövő áll a monarchia előtt.
A belvárosi Monarchia, korábban Galilei nevet viselő vendéglátóhelyet a külföldi turisták mellett több hazai hírportál is „lebuktatta”.
A Közel-Kelet egyik legstabilabb országában egymásnak feszült az uralkodói család.
A spanyol királyság létét sodorta veszélybe a korábban köztiszteletnek örvendő, majd botrányok sorozatába keveredő volt uralkodó, I. János Károly. A köztársaság, mint államforma egyre vonzóbb, főképp a fiatalok körében
A nyilvánvaló válság ellenére egy friss közvélemény-kutatás szerint a monarchia túl fogja élni a sussexi hercegi pár részleges visszavonulását is.
Túléli-e a brit monarchia II. Erzsébetet? Nem új a kérdés, de egyre időszerűbb. András herceg szexbotránya, a brexit, a skót függetlenségi törekvések – csupa bizonytalansági tényező. A szigetországban arra számítanak, hogy a 93 éves királynő rövidesen lemond a trónról legidősebb fia, Károly walesi herceg javára.
Harry herceg szerint a brit monarchiát korszerűsíteni kell, hogy megfeleljen a XXI. század digitális korszakának. II. Erzsébet királynő unokája a vele készült, vasárnap megjelent interjúban felfedi azt is, hogy volt idő, amikor hátat akart fordítani a királyi családnak.
Kicsomagolták Jan Matejko monumentális művét, a Rejtan, Lengyelország eleste című festményt kedden a Műcsarnokban, ahol november 22-től Az első aranykor címmel az Osztrák-Magyar Monarchia festészetét bemutató kiállításon lesz látható.
Várhatóan a június 16-20-i héten, a spanyol parlament alsóházának ünnepi ülésén, a képviselők, szenátorok, közjogi méltóságok jelenlétében, közfelkiáltással iktatják be I. János Károly utódát. A hétfőn leköszönt uralkodó fia VI. Fülöp néven lép trónra.