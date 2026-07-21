Társasjátékok nélkül is lehet élni, de nem érdemes

Mikszáth Kálmán szerint a dzsentrit – és a Monarchiát – három dolog tette tönkre: a ló, az asszony és „az ördög bibliája”. Az idén 200 éves, Piatnik Nándorról és fiairól elnevezett cég a Monarchia egyik legnagyobb kártyagyártója volt, nekik köszönhetjük a Tell-figurás tükörkártyát, avagy a magyar kártyát is. Röviddel a rendszerváltás után Bécsből visszatértek Budapestre is: a Bécsi úti központjuk bemutatótermébe belépve megelevenedik a gyerekkorunk. Az Activitytől az Exitig, a Solótól a Bohnanzáig minden ott a polcokon, de Catan telepesei már csillaghajón szelik a végtelent, az autóskártyák között pedig megjelentek a hibrid és az elektromos modellek. Magyarországon a játék reneszánszát éli: versenyek, fesztiválok, társasjáték-kávézók, az idősebb generációnak pedig az ultizás, a bridzs- és römiklubok jelentik a kikapcsolódást.