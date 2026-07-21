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Magyar Péter: Az Országgyűlés elfogadta, érkezik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás

Bár 19 képviselő nem nyomott gombot, elsöprő többség szavazta meg az érintett családoknak, csaknem 400 ezer gyermeknek nyújtandó segítséget. Az első, ötvenezer forintos részletet augusztus 24-ig fizetik ki.

„Megígértük és megcsináltuk. Az Országgyűlés elfogadta, így érkezik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás. A Fidesznek nem tetszett a javaslat...” – írta a keddi szavazás után Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök. A 199 parlamenti képviselőből – A köztársasági elnök jogait gyakorló, így a képviselőként átmenetileg hiányzó Forsthoffer Ágnes kivételével – 18-an nem voltak jelen vagy nem szavaztak, így az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatással összefüggő összegző módosítását, amelyet kivételes eljárásban tárgyaltak, 180 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

A szavazást megelőző vitában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azt mondta, az iskolakezdés nagyon sok családnál nem öröm, inkább félelmet generál a költségek miatt, sokszor választani kell, hogy a család élelmet vagy tanszereket vegyen. Közölte, a Tisza – ahogy ígérte – az idei tanévkezdés előtt megkezdi a tanévkezdési támogatás folyósítását. Kifejtette, a támogatást két részletben jut el a családokhoz: az első részletet, ötvenezer forintot készpénzben fizetik ki augusztus 24-ig, míg a második ötvenezer forintot novemberig utalvány formájában adják oda a családoknak. A miniszter kijelentette, a Fidesz az elmúlt 16 évben semmit nem tett azért, hogy az iskolába menő gyermekeket támogassa. Szerinte az nem támogatás, hogy a szeptemberi családi pótlékot összevonták az augusztusival és előbb odaadták. Hangsúlyozta, a Tiszának minden gyermek egyformán értékes.

Kátai-Németh Vilmos ismertetése szerint az iskolakezdési támogatást megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, akinek a családjában 64 ezer forint alatt van az egy főre jutó jövedelem. Megkapják az egyszülős családok is, mert nálunk az egyik legnagyobb a szegénység kockázata; megkapják a sajátos nevelési igényű gyermeket, a tartósan beteg gyermeket, vagy éppen a súlyosan mozgássérült, vagy egyéb fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok. Hozzátette, a támogatás jár az árváknak, a gyermekvédelmi intézményben vagy a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekeknek, a Dobbantó programban, illetve az iskolaműhelyben tanuló gyermekeknek is. Tájékoztatása szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, kivonják a végrehajtás alól, és így csaknem 400 ezer gyermekhez jut el a támogatás.

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