Magyar Péter: Az Országgyűlés elfogadta, érkezik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás

Országgyűlés;elfogadás;családtámogatás;iskolakezdés;Magyar Péter;

2026-07-21 14:11:00 CEST

Bár 19 képviselő nem nyomott gombot, elsöprő többség szavazta meg az érintett családoknak, csaknem 400 ezer gyermeknek nyújtandó segítséget. Az első, ötvenezer forintos részletet augusztus 24-ig fizetik ki.

„Megígértük és megcsináltuk. Az Országgyűlés elfogadta, így érkezik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás. A Fidesznek nem tetszett a javaslat...” – írta a keddi szavazás után Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök. A 199 parlamenti képviselőből – A köztársasági elnök jogait gyakorló, így a képviselőként átmenetileg hiányzó Forsthoffer Ágnes kivételével – 18-an nem voltak jelen vagy nem szavaztak, így az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatással összefüggő összegző módosítását, amelyet kivételes eljárásban tárgyaltak, 180 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

A szavazást megelőző vitában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azt mondta, az iskolakezdés nagyon sok családnál nem öröm, inkább félelmet generál a költségek miatt, sokszor választani kell, hogy a család élelmet vagy tanszereket vegyen. Közölte, a Tisza – ahogy ígérte – az idei tanévkezdés előtt megkezdi a tanévkezdési támogatás folyósítását. Kifejtette, a támogatást két részletben jut el a családokhoz: az első részletet, ötvenezer forintot készpénzben fizetik ki augusztus 24-ig, míg a második ötvenezer forintot novemberig utalvány formájában adják oda a családoknak. A miniszter kijelentette, a Fidesz az elmúlt 16 évben semmit nem tett azért, hogy az iskolába menő gyermekeket támogassa. Szerinte az nem támogatás, hogy a szeptemberi családi pótlékot összevonták az augusztusival és előbb odaadták. Hangsúlyozta, a Tiszának minden gyermek egyformán értékes.

Kátai-Németh Vilmos ismertetése szerint az iskolakezdési támogatást megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, akinek a családjában 64 ezer forint alatt van az egy főre jutó jövedelem. Megkapják az egyszülős családok is, mert nálunk az egyik legnagyobb a szegénység kockázata; megkapják a sajátos nevelési igényű gyermeket, a tartósan beteg gyermeket, vagy éppen a súlyosan mozgássérült, vagy egyéb fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok. Hozzátette, a támogatás jár az árváknak, a gyermekvédelmi intézményben vagy a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekeknek, a Dobbantó programban, illetve az iskolaműhelyben tanuló gyermekeknek is. Tájékoztatása szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, kivonják a végrehajtás alól, és így csaknem 400 ezer gyermekhez jut el a támogatás.