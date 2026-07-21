Csökkentette az alapkamatot a jegybank

Á. B.

Magyar Nemzeti Bank;alapkamat;hitelek;

2026-07-21 14:54:00 CEST

A döntés megfelel a piaci várakozásoknak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött - jelentette be a jegybank kedden a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 4,75 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,75 százalék.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Legutóbb júniusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,00 százalékra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is.