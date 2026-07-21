Hitelkiváltási hullámot okozhatnak a lakáspiacon a csökkenő kamatok, havi több tízezer forintos különbség is lehet a törlesztőrészletben

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2026-07-21 09:00:00 CEST

Kivárásra ösztönzi a lakásvásárlókat a hitelkamatok csökkenése. Az idei két alapkamatvágást újabbak követik, ami egyre olcsóbb lakáshitelekkel kecsegtet. A két-három éve még 8-9 százalékos kamattal felvett kölcsönöket már most érdemes kiváltani.

Kedvezőbb lakáshitelkamatokra várnak a vevők – méltán, hiszen a folyamat már elkezdődött, a februári és júniusi jegybanki alapkamat-csökkentések hatására az év eleji 6,6-7 százalékról 5,8 és 6,5 százalék közé csökkent az átlagos piaci kamatszint – összegezte a tranzakciószámok mérséklődésében is megjelenő kivárás okát a Népszavának Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezetője.

A szakember emlékeztetett: erre az évre még két további alapkamat-csökkentést ígért be Varga Mihály jegybankelnök. A következő kamatdöntésre már nem kell sokat várni, kedden 2-kor határoz a Monetáris Tanács.

Az alacsonyabb hitelkamatok a jövőben élénkítik az ingatlanpiaci keresletet, de egyelőre épp ellenkezőleg, aki csak teheti, most elodázza a vásárlást, és arra spekulál, hogy hamarosan még alacsonyabb kamattal lehet kölcsönszerződést kötni.

Az ez évre várható további két kamatcsökkentést a piac beárazta, a referenciakamatok szintje egy ideje 5 százalék körül jár, de az elmúlt napokban már többször az alatt volt. Összehasonlításul: a bankok hitelárazását determináló referenciahozamok szintjét meghatározó legfontosabb mutató a választások előtt még 7,3-7,4 százalékon állt – emlékeztetett Vincze Krisztián. Ez a 2,3-2,4 százalékpontos csökkenés jól érzékelteti a bankok mozgásterét és a hitelkamatok változását. Az egyedi ajánlatok révén ráadásul egyes ügyfelek akár 5,7 százalékos kamatszinten is tudnak lakáshitel-szerződést kötni. Ez általában az adott bank stratégiai közvetítőjén keresztül történő ügyletben érvényesül, illetve ha például az ügyfél vállalja, hogy átlagon felüli jövedelmét a pénzintézethez érkezteti. A lakáspiaci kereslet markáns csökkenéséhez az elszabadult lakásárak mellett a mérséklődő hitelkamatra várakozás is hozzájárul.

Egy akár csak 30 millió forintos, 20 évre felvett hitelnél a 7 százalékos és az 5,8 százalékos kamat között ugyanis havi több tízezer forintos különbség is lehet a törlesztőrészletben.

A kivárás egyre látványosabb, benne van az állami szférában megindult átrendeződés is, a vezetőváltások nyomán várható belső átrendeződések, ami sokaknál bizonytalanságot, másoknak új reményeket szült. Egyes ingatlanközvetítők szerint akár 30 százalékkal is elmaradhat a tranzakciók száma most az egy évvel korábbitól. Tegyük hozzá: a tavalyi nyár az Otthon Start-lázban telt. A hitelközvetítők ennél kisebb, 20 százalékos keresletkiesést tapasztalnak, náluk ugyanis az önállóan, nem ingatlanos közreműködésével vásárlók is megjelennek.

A GV Hitelközpont ügyvezetője szerint a megnövekedett önerőhiány nem feltétlenül köti gúzsba a vevőket, a banki szabályok ugyanis megengedik, hogy nulla forint megtakarítással vásároljon bárki. Pontosabban azok, akik esetében ebbe az eladó belemegy, és ha van rá ingatlanfedezet. Tipikus helyzet, amikor a szülők nem pénzzel, hanem ingatlanfedezettel segítik gyerekük lakásvásárlását. Ezt az ingatlant idővel, a tőketartozás csökkenésével ki lehet engedni a kötelemből. A lakáshitel-szerződésnek az önerő, az adásvételi szerződésnek pedig a foglaló nem kötelező része – ez nem igazán köztudott, de tény, amit hasznos tudni.

Az önerő nélküli lakásvásárlásra elsősorban a kistelepüléseken van esély, ahol vevő és eladó jól ismeri egymást, és ott is, ahol befagyott a piac, s az első és egyetlen komoly vásárlóval sok mindenbe hajlandó belemenni az eladó. Az ilyen ügylettel ugyanis az eladó vállal kockázatot, leginkább azzal, hogy ha a vevő végül nem kap hitelt, akkor nem jár bánatpénz, vagy a foglaló sem marad náluk. Az esetleg elszalasztott másik vásárló is lehet veszteség – sorolta Vincze Krisztián.

Az önerő hiánya az Otthon Start program hiteleinél sem kizáró ok, ha azt a megfelelő ingatlanfedezet bevonásával tudja biztosítani a vevő. Ez lehet saját, másik meglévő ingatlana is, hiszen bizonyos feltételekkel nem kizáró ok az ingatlantulajdonlás.

Sok kérdést kapnak a hitelközvetítők, hogy most érdemes-e hitelt felvenni, vagy még jobb őszig várni. Nincs általános igazság; ha megteheti, hogy vár, lejjebb mehetnek a kamatok, de elveszíthet egy jó ingatlant is, amit megvesz időközben más. Megoldás lehet, hogy most vásárol, és később, ha sokkal kedvezőbbek a kamatszintek, refinanszírozza az ügyletet a vevő, s kiváltja korábbi, drágább hitelét. Vincze Krisztián szerint ökölszabály, hogy ha az új hitel felvételének és a régi lezárásának a költsége egy éven belül megtérül, akkor érdemes lépni, kétéves megtérüléssel viszont már többe kerülhet a leves, mint a hús. Számokban kifejezve a kamatkülönbséget, a 2 százalék körüli eltérés most már indok a hitelkiváltásra.