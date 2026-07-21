Elbocsátja dolgozói csaknem felét a Dunai Vasmű leányvállalata

leépítés;tömeges elbocsátás;Dunai Vasmű;

2026-07-21 09:14:00 CEST

150 főt küldenek el a 310-ből.

150 fős csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító Isd Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. felszámolója - írja a Telex Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökének tájékoztatása alapján.

Az elbocsátás mértéke csaknem a dolgozók felét jelenti, a cégnek jelenleg körülbelül 310 munkavállalója van. A csoportos létszámleépítés bejelentése néhány héttel azután történt, hogy június 15-én 70 dolgozónak lejárt a szerződése a korábban a gyár egy részét üzemeltető Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-nél. Tőlük szintén megváltak. Magyar Zoltán szerint a cég idén januárban a korábban elbocsátott munkatársai közül vette vissza a 70 főt határozott idejű szerződéssel, mert a felszámolás alatt álló cég eszközei iránt érdeklődők legalább működés közben tudják megnézni ezeket a gépeket. A szerződésüket többször meghosszabbították, végül június 15-én járt le.

A vasműhöz köthető tömeges kirúgások az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft.-t eddig jórészt elkerülték. E cégnek energiaszolgáltatóként az a feladata, hogy az üzem területén a fűtést és a villanyt biztosítsa. Most azonban tőlük is kirúgnak 150 főt.

Magyar Zoltán a Telexszel azt közölte, hogy a tavalyi leépítések óta körülbelül ezer ember még mindig nem talált munkát. A júniusban elküldött 70 ember, majd a most bejelentett csoportos létszámleépítéssel elküldött körülbelül 150 ember tehát ehhez a munkanélküli tömeghez adódik majd hozzá. Mint jelezte, a leépítésekkel az is baj, hogy a Dunarolling egyes karbantartási munkáinak felfüggesztésével a géppark állapotának leromlása felgyorsulhat majd. Az ISD Power további 150 munkatársának elbocsátásával a cég alkalmatlanná válhat a vasmű energiaellátásának biztosítására - figyelmeztetett. Ez ahhoz vezethet, hogy télen nem tudják majd fűteni az épületek egy részét, az azokban lévő berendezésekben pedig a hideg miatt maradandó károk keletkezhetnek majd, ami jelzése szerint tovább rontja majd a vasmű maradékának eladási esélyeit.

Az újabb leépítés egyik lehetséges okaként Magyar Zoltán azt jelölte meg, hogy a Magyar Péter vezette kabinet a korábbinál kevesebb pénzt szán a vasmű állapotmegóvására. A kormány már hosszú ideje pénzt ad a vasműben működő cégeknek az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás elkerülésére, ezt viszont a gyakorlatban állagmegóvásra költik. A Magyar-kormány egy májusi rendelettel még egymilliárd forintot különített el számukra, egy júliusi rendelettel ugyanakkor már csak 821 millió forintot.

A kabinet az ügyben hallgatásba burkolózott, a Telex kérdéseire legalábbis mindeddig nem reagáltak.