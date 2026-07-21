Két női beosztottja is feljelentette az egyik megyei rendőrfőkapitányt, amiért az félreérthetően közeledett feléjük

rendőrség;nyomozás;felmentés;zaklatás;Nemzeti Védelmi Szolgálat;

2026-07-21 19:55:00 CEST

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást indított, a belügyminiszter pedig július 15-én visszavonta a vezető kinevezését.

Két női beosztottja is feljelentette az egyik megyei rendőrfőkapitányt, amiért a férfi félreérthetően közeledett feléjük. A rendőrfőkapitányt előbb rendelkezési állományba helyezték, majd a belügyminiszter július 15-én visszavonta a kinevezését - írja a Telex.

Az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség folytat nyomozást.

Az egyik, jelenleg is állományban lévő rendőrnő április 7-én hivatali visszaélés, szolgálati visszaélés és alárendelt megsértése miatt tett feljelentést. Korábban többször jelezte a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, hogy felettese félreérthetően közeledik hozzá, a szolgálat azonban a lap információja szerint nem intézkedett.

A rendőrnőt már tanúként is kihallgatták. Vallomása alapján a főkapitány kétszer kérte arra, hogy mutassa meg neki a szolgálati lakását, és több alkalommal megjegyzéseket tett az alakjára, valamint a nőiességére. A nő azt állította, hogy közeledésének visszautasítása után a felettese 2024 januárja és 2025 októbere között több módon próbálta ellehetetleníteni a munkáját.

A főkapitány 2023-ban egy másik rendőrnőhöz is közeledni kezdett, aki munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon is félig szolgálati, félig magánjellegű üzeneteket kapott tőle. Ő később leszerelt a rendőrségtől. Amikor az ügyészség tanúként meghallgatta, arról is beszélt, hogy egyszer intim fényképet kapott a vezetőtől, majd alárendelt megsértésének bűntette miatt feljelentést tett.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, hogy konkrét személy vonatkozásában nem adhat választ, mert az bűnügyi személyes adatnak minősül. A Telex a két rendőrnőt jogi képviselőjükön keresztül kereste, de egyelőre nem kívántak nyilatkozni.

A megyei rendőrfőkapitányt előbb rendelkezési állományba helyezték, majd Pósfai Gábor belügyminiszter július 15-én visszavonta a kinevezését. A Belügyminisztérium nem válaszolt a Telex ügyben feltett kérdéseire.