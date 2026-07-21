A demokratikus jogállam helyreállításáért küzd a Fidesz, közzétették ellenállási nyilatkozatukat

Fidesz;jogállamiság;Tisza Párt;

2026-07-21 19:31:00 CEST

Közölték: minél többen emelik fel a szavukat, annál hamarabb véget érhet a Tisza ámokfutása.

Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra - olvasható abban az ellenállási nyilatkozatban, amelyet a Fidesz elnöksége és frakciója jegyez.

A szövegben - amelyet a Magyar Távirati Irodának (MTI) küldtek meg - azt írják, a választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia. A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták. Álláspontjuk szerint az így létrehozott új politikai rendszer illegitim, mert az Alaptörvény durva sérelmével hozták létre, és mert célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja. Az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem veszünk részt. A demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgáljuk - fogalmaztak.

Kitértek arra is, hogy az önkénnyel szemben minden állampolgárnak jogában áll fellépni. Jelezték, hogy a párt ezért nemcsak a kormány, de az új politikai rendszer ellenfele is lesz.

„A mai naptól az a küldetésünk, hogy helyreállítsuk a demokratikus jogállamot. Az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítjük. A Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartjuk. A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt.”

A párt a biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogat mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért. Senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát.

„Minél többen és minél bátrabban emeljük fel a hangunkat, annál hamarabb ér véget a mai ámokfutás, és visszatérhetünk a Tisza uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez. Úgy legyen!” - zárul a nyilatkozat.