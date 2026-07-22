Orbán Viktor a Fehér Házban is járt, amikor kiutazott az Egyesült Államokba

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Fehér Ház;

2026-07-22 08:14:00 CEST

Korábban azt közölték, hogy magánlátogatás keretében utazott az Egyesült Államokba a világbajnokság miatt, ám a volt kormányfő Washingtonban is járt.

Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a múlt héten a Fehér Házban és az amerikai külügyminisztériumban is látogatást tett washingtoni útja során - írja egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Washington Examiner.

A lap szerint ez lehetett Orbán Viktor első ilyen útja azóta, hogy áprilisban távozott a hatalomból. Korábban csak arról jelentek meg hírek, hogy magánlátogatás keretében az Egyesült Államokba utazott a labdarúgó-világbajnokság miatt, washingtoni programjáról azonban nem számoltak be.

Egyelőre nem ismert, hogy a volt kormányfő kikkel találkozott, és milyen témákról tárgyalt a Fehér Házban, illetve a külügyminisztériumban. A Washington Examiner szerint a látogatás ugyanakkor azt jelzi, hogy a Trump-adminisztráció továbbra sem mondott le korábbi, Európában hatalmon lévő legfontosabb szövetségeséről.