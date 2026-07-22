Már nem támogatja a felcsúti focicsapatot a Szíjj László-féle Duna Aszfalt

Felcsút;Puskás Akadémia;szponzoráció;Szíjj László;Duna Aszfalt;

2026-07-22 08:37:00 CEST

A Békés Drén Kft., a Puskás Ferenc Sport Hotel és az Alcsúti Arborétum logója is eltűnt a felcsúti támogatók közül.

Megszüntette a Puskás Akadémia szponzorálását a Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt - írta a társaság a 444 megkeresésére.

A felcsúti futballklub támogatói közül további három szervezet is kikerült.

A cég azzal indokolta a döntést, hogy évente felülvizsgálja szponzorációs portfólióját és támogatási prioritásait. Ennek során határoztak úgy, hogy jelenleg nem folytatják az akadémia támogatását. A Duna Aszfalt ugyanakkor azt írta, hogy kiemelten és folyamatosan vizsgálja az új és korábbi szponzorációs együttműködések lehetőségét, az egyes támogatásokról pedig minden esetben egyedi mérlegelés alapján dönt.

A vállalat távozása talán az egyik legérdekesebb változás lehet, mert a Duna Aszfalt az állami közbeszerzések egyik kiemelkedő nyertese volt. Mészáros Lőrinc és Szíjj László konzorciumban közösen birtokolják az autópálya-koncessziót is.

A támogatói névsorból a Békés Drén Kft., a Puskás Ferenc Sport Hotel és az Alcsúti Arborétum is eltűnt. A Békés Drén Kft. tulajdonosát a sajtóban korábban gyakran „békési Mészáros Lőrincnek” nevezték, cége pedig több közbeszerzésben is közösen vett részt a felcsúti milliárdossal.

A Puskás Ferenc Sport Hotel maga is a felcsúti focibirodalom részének tekinthető. Az állami tulajdonú Alcsúti Arborétumot pedig az elmúlt 16 évben a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány tartotta fenn, ezt a szerződést azonban április végével felmondta.

A 444 szerint korábban akár 40-50 támogató is megjelent a felcsúti klub mellett, jelenleg azonban a szponzori kör néhány kivételtől eltekintve csak és kizárólag Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégekből áll. A lap azt írta, hogy tíz év alatt közel 160 milliárd forint áramlott a felcsúti futballba.