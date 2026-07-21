Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Kapitány István

vezető;bizalom;szakma;Magyar Turisztikai Ügynökség;Kapitány István;

2026-07-21 16:20:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszter szerint szakmai elismerés és bizalom övezi azt a vezetőt, aki idén februárban távozott az ágazatban működő Visit Hungary vezérigazgatói posztjáról.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetésére Csendes Olivért kértem fel. Ő egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött – derült ki Kapitány István kedd délutáni Facebook-bejegyzéséből. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi.

A tárcavezető bemutatásából kiderült, hogy Csendes Olivér szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki. – Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált – tette hozzá Kapitány István.

A leendő MTÜ-vezetőnek a turizmus.com portálon olvasható életrajzából az is kiderült, hogy 2024 júliusától lett a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója, idén februárban pedig a Népszava is foglalkozott azzal, hogy távozott az MTÜ alá tartozó cégtől. Az állami vezető személye azért volt érdekes, mert euróban kapta a fizetését. Csendes Olivér bére havi bruttó 7500 euró volt, ezzel pedig a forint gyengülése miatt már tavaly tavasszal többet keresett, mint 2024-es kinevezésekor.