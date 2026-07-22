Összekarcolták Gáspár Evelin autóját

autó;rongálás;Gáspár Evelin;

2026-07-22 09:04:00 CEST

A Sztárbox korábbi győztese a közösségi oldalán számolt be a rongálásról, de nem nevezte meg, kit tart elkövetőnek.

Több helyen megkarcolta egy ismeretlen Gáspár Evelin autóját annak a lakóparknak a mélygarázsában, ahol él - írja a Blikk.

Gáspár Evelin a közösségi oldalán osztotta meg, hogy kárt tettek a járművében. Bejegyzéséből a lap szerint arra lehet következtetni, hogy nem tudja, ki rongálta meg az autót. „Minek az embernek ellenség, ha ilyen szomszédai vannak?! Elvileg egy »menő« lakóparkban van lakásom, ahol »normális« emberek élnek...világéletemben törekedtem arra, hogy normálisan, szerényen éljek, és semmilyen kártékony dolgot ne csináljak, amivel zavarom a lakóközösséget. (…) Magyarországon tényleg népbetegség a mérhetetlen irigység és gyűlölet!” - fogalmazott.

A történtekről közzétett fényképen a kocsi sérülései is láthatók. A cikk nem közölt információt arról, hogy történt-e feljelentés az ügyben.