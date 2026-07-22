Módosították a vádat Nobilis Kristóffal szemben, pénzmosással vádolják az üzletembert

pénzmosás;korrupciós ügy;Agrárminisztérium;Nobilis Kristóf;

2026-07-22 13:49:00 CEST

Az ügyészség több mint 1,7 milliárd forintos vagyonelkobzást is indítványozott vele szemben.

Már különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosással vádolják Nobilis Kristófot az Agrárminisztériumhoz kötődő, állítólagos milliárdos visszaélések miatt indult büntetőperben - írja a Direkt36 a birtokába került ügyészségi iratokra hivatkozva.

A Fejér Vármegyei Főügyészség egy április 2-i keltezésű, még az országgyűlési választás előtt készült iratban értesítette a Székesfehérvári Törvényszéket a vád módosításáról. A dokumentumban az ügyészség azt állítja, hogy Nobilis Kristóf ismerte a hozzá köthető panamai vállalkozás számlájára érkező összegek eredetét.

A vád szerint a pénz az Agrárminisztérium és ügyvédi irodák közötti, több százmillió forintos megbízásokból származott, amelyeket az ügyészség hűtlen kezelésként értékel. A hatóság álláspontja szerint az üzletember azért nem tüntette fel az összegeket az adóbevallásában, mert tudta, hogy azok bűncselekményből származnak.

Az iratok alapján Nobilis Kristóf 2019 áprilisa és 2021 áprilisa között több mint 1,7 milliárd forintot utaltatott a panamai Robson számlájáról a saját, Svájcban vezetett magánszámlájára. Az ügyészek szerint ennek célja „a pénzek bűnös eredetének az eltitkolása volt”. A vádhatóság az átutalt összeg erejéig vagyonelkobzást is indítványozott. A bizonyítékok között vallomások, lefoglalt technikai eszközök adatai, valamint svájci hatósági dokumentumok szerepelnek. Utóbbiak Nobilis Kristóf és a számlavezető bank közötti kommunikációt is tartalmazzák. Egy ügyészségi irat szerint az üzletember 2019-ben előre jelezte a banknak, hogy kétszer kétmillió euró érkezik majd a Robson számlájára.

A vádhatóság azt is állítja, hogy Nobilis Kristóf és az egyik érintett ügyvédi iroda vezetője már az ügyvédi szerződések előkészítésekor kapcsolatban állt. Az ügyészi dokumentum szerint ekkor állapodtak meg abban, hogy az ügyvédi megbízásokból származó pénzt a panamai cég svájci bankszámlájára továbbítják.

Nobilis Kristóf korábban, amikor még költségvetési csalás ellen védekezett, azzal érvelt, hogy az átutalások egy régi kölcsön részleges visszafizetései voltak. Állítása szerint panamai cége még a kétezres évek végén 30 millió eurót adott kölcsön az Astonish nevű társaságnak, amelyet később a KPZ Ügyvédi Iroda és az Őszy Ügyvédi Iroda vásárolt meg. Az üzletember úgy érvelt, hogy a kölcsön visszatérítése adómentes volt.

A bíróságon arról is beszélt, hogy korábban legalább húsz offshore céget alapított. Ezt a kilencvenes években bevett gyakorlatnak nevezte, amely szerinte „nem megszokott, de nem törvénytelen”.

Az ügyben Nobilis Kristóf fia, Nobilis Márton is érintett tanúként. A 2019-es pénzmozgások idején az agrárminiszter kabinetfőnöke volt, később pedig 2024 végéig államtitkárként dolgozott a tárcánál. Amikor 2024 decemberében vallomástételre idézték, a vádlottal fennálló rokoni kapcsolatára hivatkozva megtagadta a vallomást.

Nobilis Kristóf a Direkt36 megkeresésére azt közölte, hogy sem ő, sem családjának egyetlen tagja nem követett el soha semmilyen bűncselekményt. Nobilis Márton nem válaszolt, az ügyészség pedig nem reagált arra a kérdésre sem, összefüggött-e a vád módosítása a nem sokkal később megtartott választással.