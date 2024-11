Megbukott a kormány

Most már a kormánytagok és a kormányfő személyes felelőssége is felmerül a kitiltási ügyben, hiszen Vida Ildikó NAV-elnök elismerte érintettségét, egyben lebuktatta a kabinetet azzal, hogy közölte: már korábban tájékoztatta az illetékest. Ennek ellenére a kormány tagjai továbbra is hárítanak, de az ügyészség közleménye is arra utal, semmilyen vizsgálatot nem kezdeményeznek. Vidának viszont biztosan távoznia kell az adóhatóság éléről, de azt még nem tudni a kabinetből kit ránthat magával.