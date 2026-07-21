Harminc hektárnyi aljnövényzet kapott lángra Kabánál, Jászberénynél is küzdenek a lángokkal

Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal – közölte Bányai Judit tűzoltó alezredes. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyeletese elmondta, a tűz megfékezésében és oltásában a kabai önkéntes tűzoltók mellett a debreceni, a püspökladányi, a szeghalmi, a karcagi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vesznek részt a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.
A sajtóügyeletes kiemelte: harminchét tűzoltó öt vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel oltja a tüzet. Az egységek harminc szarvasmarhát és három szamarat is kimentettek a területről, a tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti.
Az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja szerint Jászberénynél is az aljnövényzet ég több hektárnyi külterületen, a 31-es főút mellett. A jászberényi és a nagykátai hivatásos, továbbá a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tartanak még további egységek is.Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban
Három hete szintén Hajdú-Bihar megyében a Hortobágyi Nemzeti Parkban több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le, ebből nyolcvan hektár legelő, a többi nádas volt.