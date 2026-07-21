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Képünk illusztráció

Harminc hektárnyi aljnövényzet kapott lángra Kabánál, Jászberénynél is küzdenek a lángokkal

A Hajdú-Bihar megyei helyszínről 30 szarvasmarhát és három szamarat is ki kellett menekíteni.

Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal – közölte Bányai Judit tűzoltó alezredes. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyeletese elmondta, a tűz megfékezésében és oltásában a kabai önkéntes tűzoltók mellett a debreceni, a püspökladányi, a szeghalmi, a karcagi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vesznek részt a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.

A sajtóügyeletes kiemelte: harminchét tűzoltó öt vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel oltja a tüzet. Az egységek harminc szarvasmarhát és három szamarat is kimentettek a területről, a tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti.

Az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja szerint Jászberénynél is az aljnövényzet ég több hektárnyi külterületen, a 31-es főút mellett. A jászberényi és a nagykátai hivatásos, továbbá a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tartanak még további egységek is.

Három hete szintén Hajdú-Bihar megyében a Hortobágyi Nemzeti Parkban több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le, ebből nyolcvan hektár legelő, a többi nádas volt.

Emiatt fennakadásokkal kell számolni az érintett vonalon.