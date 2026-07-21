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2026-07-21 17:35:00 CEST

Harminc hektárnyi aljnövényzet kapott lángra Kabánál, Jászberénynél is küzdenek a lángokkal

A Hajdú-Bihar megyei helyszínről 30 szarvasmarhát és három szamarat is ki kellett menekíteni.