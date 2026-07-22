Kétféle választ adott ugyanarra az ügyre az NNGYK, a minisztérium most pontosított

Dunakeszi;viszgálat;gyógyszertárak;közérdekű adatigénylés;hatósági eljárás;sürgősségi fogamzásgátlás;Budai Irgalmasrendi Kórház;Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ;Egészségügyi Minisztérium;

2026-07-22 10:31:00 CEST

Az egészségügyi tárca szerint a dunakeszi gyógyszertár ügyében nem hatósági eljárás, hanem panaszkezelési eljárás zajlott. Egyúttal azt is kimondta: közforgalmú patika világnézeti okból nem tagadhatja meg a jogszerűen rendelt fogamzásgátlók kiadását.

Idén tavasszal két közforgalmú patika – egy dunakeszi, illetve a Budai Irgalmasrendi Kórházé – is megtagadta fogamzásgátló gyógyszerek kiadását. Akkor lapunk kérdésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) még azt közölte, hogy a dunakeszi gyógyszertár ügyében „hatósági és szakmai vizsgálat” indult. Néhány hete egy olvasónk közérdekű adatigénylésére viszont már azt írták: „Az NNGYK nem indított hatósági vizsgálatot gyógyszertárral szemben olyan ügyben, amelynek tárgya gyógyszerkészítmény világnézeti okból történő kiadásának megtagadása volt, illetve hatósági eljárás sincs folyamatban.”

Lapunk ismét megkereste az Egészségügyi Minisztériumot és az NNGYK-t, hogy segítsenek tisztázni ezt az ellentmondást; tucatnyi kérdést tettünk fel, ám több érdemi válasszal is adósak maradtak.

Válaszukban a két, egymásnak ellentmondó tájékoztatással kapcsolatban a tárca kabinetvezető-helyettese, Asbóth Márton azt írta, hogy a dunakeszi ügyben alkalmazott „hatósági és szakmai vizsgálat” megfogalmazás „nem tükrözte kellő pontossággal az eljárás jogi természetét”. Valójában nem hatósági eljárás, hanem a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panaszkezelési eljárás zajlott. Ezzel a minisztérium lényegében elismerte, hogy az NNGYK korábbi tájékoztatása pontatlan volt. A tárca egyúttal egyértelművé tette azt is:

világnézeti okból közforgalmú gyógyszertár nem tagadhatja meg a jogszerűen rendelt fogamzásgátló és sürgősségi fogamzásgátló készítmények kiadását.

A minisztériumi állásfoglalás előzménye, hogy lapunk idén tavasszal két hasonló ügyben is kérdéseket tett fel az NNGYK-nak. Az első esetben egy dunakeszi gyógyszertárban tagadták meg sürgősségi fogamzásgátló készítmény kiadását. Az NNGYK akkor azt közölte, hogy a gyógyszertárakat ellátási kötelezettség terheli, a betegnek hozzá kell jutnia a számára jogszerűen rendelt gyógyszerhez, és arról is tájékoztatták lapunkat, hogy „hatósági és szakmai vizsgálat” indult.

Áprilisban újabb ügy került nyilvánosságra, ezúttal a Budai Irgalmasrendi Kórház gyógyszertárával kapcsolatban. Lapunk azt kérdezte, jogszerűnek tartja-e a hatóság azt a gyakorlatot, ha egy közforgalmú gyógyszertár nem forgalmaz fogamzásgátló készítményeket, illetve felmerülhet-e a közforgalmú működési engedély felülvizsgálata. Az NNGYK akkor azt válaszolta, hogy az ügyben vizsgálatot indít.

A mostani minisztériumi válaszból ugyanakkor nem derül ki, hogy ez a vizsgálat milyen szakaszban tart, vagy egyáltalán lezárult-e. A tárca mindössze annyit közölt: részletes tájékoztatást kért az NNGYK-tól a vizsgálat megindításáról, jogi formájáról, jelenlegi állásáról és eredményéről.

Válasz nélkül maradt az is, hogy a dunakeszi ügyben a panaszkezelési eljárás megállapított-e bármilyen jogsértést, jogszerűnek minősítette-e a gyógyszer kiadásának megtagadását, alkalmaztak-e bármilyen intézkedést vagy szankciót, illetve megváltoztatta-e az érintett gyógyszertár a gyakorlatát.

A tárca most azt is írta: az NNGYK a panasz kivizsgálását követően felhívta a gyógyszertár figyelmét az ellátási kötelezettség teljesítésére. Közölték: a biztonságos és folyamatos lakossági gyógyszerellátást valamennyi, közvetlen lakossági ellátást végző gyógyszertárnak biztosítania kell, függetlenül annak tulajdonosi, fenntartói vagy világnézeti hátterétől. Azaz „a gyógyszertár működési engedélyéhez kapcsolódó ellátási kötelezettséget intézményi vagy világnézeti döntés nem írhatja felül”. továbbá egy gyógyszertár sem alakíthat ki olyan általános gyakorlatot, amelynek következtében a betegek kizárólag világnézeti vagy lelkiismereti okból nem jutnak hozzá Magyarországon jogszerűen forgalmazható és számukra szabályosan rendelt gyógyszerekhez. Hangsúlyozták, hogy ez a fogamzásgátló és a sürgősségi fogamzásgátló készítményekre is vonatkozik. Amennyiben egy készítmény nincs raktáron, a gyógyszertár köteles felajánlani annak beszerzését, és tájékoztatni a beteget a várható teljesítési időről. Az időérzékeny készítmények esetében – mint amilyen a sürgősségi fogamzásgátló tabletta – különösen fontos, hogy a beteg hozzáférése indokolatlan késedelmet ne szenvedjen.

Levelükben kitértek arra is, hogy a Budai Irgalmasrendi Kórház gyógyszertárával kapcsolatos ügyben „tisztázni kell, hogy a gyógyszertár közvetlen lakossági ellátási tevékenysége során biztosítja-e valamennyi jogszerűen rendelt gyógyszerhez való hozzáférést. Ezért a tárca az NNGYK-tól részletes tájékoztatást kért a korábban jelzett vizsgálat megindításáról, annak jogi formájáról, jelenlegi állásáról és eredményéről. A minisztérium kezdeményezi továbbá, hogy az NNGYK a Magyar Gyógyszerészi Kamara és az érintett szakmai szervezetek bevonásával adjon ki egyértelmű, valamennyi gyógyszertár számára irányadó szakmai tájékoztatást a gyógyszerkiadás megtagadásának jogszerű eseteiről, az ellátási kötelezettségről, valamint a világnézeti vagy lelkiismereti hivatkozások szakmai és jogi megítéléséről.”