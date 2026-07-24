Nem tudni, hogy a váltás összefügg-e azzal, hogy a politikust pár napja leköpték a Nyugati pályaudvaron.
Maga a miniszterelnök utasítására nem.
A kormányfő szerint a Fidesz még megmaradt arcait látjuk.
Múlt hétfőn indult Magyar Péterék nem hivatalos népszavazása, a tiszás aktivisták beszámolói szerint minden nap érik őket atrocitások.
Köpésért három mérkőzésre tiltotta el Halmosi Pétert a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.
A DK azt kéri, hogy Polt Péter legfőbb ügyész hivatalból indítson vizsgálatot Kulcsár Gergely ügyében. A párt birtokába jutott ugyanis egy olyan e-mail, amelyben a jobbikos országgyűlési képviselő ír akciójáról. A négy évvel ezelőtti írás tanúsága szerint Kulcsár beleköpött a fővárosi Duna-parton található, a holokauszt áldozatainak emléket állító vascipők egyikébe.