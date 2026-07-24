A jobbikos "megbánta", hogy beleköpött a Duna-parti emlékcipőkbe

A DK azt kéri, hogy Polt Péter legfőbb ügyész hivatalból indítson vizsgálatot Kulcsár Gergely ügyében. A párt birtokába jutott ugyanis egy olyan e-mail, amelyben a jobbikos országgyűlési képviselő ír akciójáról. A négy évvel ezelőtti írás tanúsága szerint Kulcsár beleköpött a fővárosi Duna-parton található, a holokauszt áldozatainak emléket állító vascipők egyikébe.