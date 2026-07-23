A Twente ellen kiderül, hol tart a Ferencváros

Ferencváros;labdarúgás;UEFA Európa Liga;El-selejtező;

2026-07-23 11:00:00 CEST

A szerb Vojvodina elleni magabiztos továbbjutás után komolyabb rivális vár a Ferencvárosra: a zöld-fehérek csütörtök este a holland Twente vendégeként lépnek pályára a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában.

A párharc már sokkal pontosabb képet adhat arról, mennyire állt össze Borbély Balázs együttese, amely új vezetőedzővel és részben átalakult kerettel vágott neki a szezonnak. A magyar kupagyőztes biztatóan kezdte az idényt. A Vojvodinát idegenben 2–1-re, hazai pályán pedig 3–0-ra győzte le, így kettős sikerrel jutott tovább. Azért ezt meg kell becsülni, mert az elmúlt években az FTC nagyon komoly pofonokba szaladt bele a nemzetközi kupákban, például a feröeri Klaksvík elleni selejtezős búcsú edzőbukással végződött.

A Twente a holland élvonal legutóbbi idényét a negyedik helyen zárta, gyaníthatóan erősebb játékerőt képvisel, mint a szerb ezüstérmes. A holland együttes ellen már nemcsak a továbbjutás a tét, hanem az is, hogy kiderüljön, mennyire működik éles helyzetben az új edző, Borbély Balázs játékrendszere.

A Ferencváros kerete a nyáron több fontos játékost is elveszített. Távozott Mohammed Abu Fani, Stefan Gartenmann és Cebrail Makreckis, miközben a szakmai stáb is jelentősen átalakult Robbie Keane távozásával. Borbély Balázs érkezésével nem csupán új edző, hanem új futballfilozófia is érkezett a Groupama Arénába. A Vojvodina ellen már látszottak az elképzelések, most kiderül, az erősebb Twente ellen mire jut a csapat.

A párharc továbbjutója a harmadik selejtezőkörben a Bajnokok Ligájából érkező csapattal találkozik: a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze párharcának vesztese következik. A csütörtökön 20 órakor kezdődő első mérkőzést (tv.: Sport1) Hollandiában rendezik, a visszavágó egy héttel később az Üllői úton lesz.