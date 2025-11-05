Magyar sikerek az Európa-Ligában

A Videoton, a Debrecen és az MTK labdarúgócsapata is továbbjutott az Európa-liga selejtezőjének második körébe. Hármójuk közül a fehérvári gárdának volt a legnehezebb dolga, mert a moldovai ellenfél az első félidőben két gólt is ledolgozott hátrányából. A Videoton hazai pályán három találattal bizonyult jobbnak a Zaria együttesénél, az idegenben játszott visszavágón viszont kétgólos vereséget szenvedett. „Nem tetszett, amit a pályán láttam. Talán páran úgy gondolták a kezdés előtt, hogy már továbbmentünk, de a szünetben rá kellett jönniük, hogy ez nincs így” – olvasható Henning Berg vezetőedző nyilatkozata a klub hivatalos honlapján. A norvég szakember ettől függetlenül úgy gondolja, hogy a jobb együttes jutott tovább. A fehérváriak következő ellenfele a belgrádi Cukaricki lesz.