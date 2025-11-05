Természetesen nem tud majd mindenki játszani, és soha nem könnyű senkit sem kihagyni a csapatból, de végül a stábbal együtt döntést kell hoznunk - közölte a szakvezető.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójának visszavágójára nagy szurkolói gárda kíséri el Paks csapatát.
A visszavágót egy hét múlva rendezik, a párharc győztese a második számú európai kupasorozat főtábláján folytatja, míg a vesztes a Konferencia-ligába kerül.
Az UEFA a Craiovával sem bánt kesztyűs kézzel, a román klub büntetése kétszer súlyosabb.
A Hertha BSC 3-1-re kikapott a dán Bröndby vendégeként, így Dárdai Pál csapata búcsúzott a labdarúgó Európa Liga-selejtező harmadik fordulójának csütörtöki visszavágóját követően.
Utolsó magyar csapatként a Videoton FC is búcsúzott a nemzetközi kupaporondtól: a székesfehérváriak a múlt heti egygólos hazai vereséget követően 1-0-ra vezettek a rendes játékidő után a dán Midtjylland vendégeként a labdarúgó Európa Liga-selejtező harmadik fordulójának csütörtöki visszavágóján, de a hazaiak hosszabbításban szerzett egyenlítése a kiesést jelentette.
A Videoton az utolsó bő tíz percben emberhátrányban játszva is két góllal legyőzte hazai pályán a szerb Cukarickit a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójának csütörtöki első mérkőzésén.
A büntetőt is hibázó MTK Budapest 2-1-re kikapott Gyirmóton az azeri Gabala együttesétől a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén.
A Debreceni VSC-TEVA hazai pályán 2-1-re kikapott a fehérorosz Torpedo Zsodzinától a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulós párharcának csütörtöki első mérkőzésén.
A Videoton, a Debrecen és az MTK labdarúgócsapata is továbbjutott az Európa-liga selejtezőjének második körébe. Hármójuk közül a fehérvári gárdának volt a legnehezebb dolga, mert a moldovai ellenfél az első félidőben két gólt is ledolgozott hátrányából. A Videoton hazai pályán három találattal bizonyult jobbnak a Zaria együttesénél, az idegenben játszott visszavágón viszont kétgólos vereséget szenvedett. „Nem tetszett, amit a pályán láttam. Talán páran úgy gondolták a kezdés előtt, hogy már továbbmentünk, de a szünetben rá kellett jönniük, hogy ez nincs így” – olvasható Henning Berg vezetőedző nyilatkozata a klub hivatalos honlapján. A norvég szakember ettől függetlenül úgy gondolja, hogy a jobb együttes jutott tovább. A fehérváriak következő ellenfele a belgrádi Cukaricki lesz.
A Videoton a csütörtöki visszavágón 2-0-ra kikapott a moldovai Zaria Balti vendégeként, ám az első meccsen elért 3-0-s sikerének köszönhetően továbbjutott a labdarúgó Európa Liga-selejtező első fordulójából.
A háromból két magyar csapat, a Debrecen és a Ferencváros jutott tovább a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első köréből. Az MTK viszont kiesett Újvidéken, a Vojvodina ellenében.
A Debrecen továbbjutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójából: Kondás Elemér együttese csütörtökön 2-0-s vereséget szenvedett a montenegrói Sutjeska Niksic otthonában, de hazai háromgólos győzelmének köszönhetően 3-2-es összesítéssel továbblépett.