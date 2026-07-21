Bejelentés nélkül razziáztak ügyészek a Fidesz szervereit biztosító központban a 17 milliárd forintos NKA-botrány miatt

Fidesz;nyomozás;razzia;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-07-21 14:14:00 CEST

A cél az volt, hogy lefoglalják Orbán Viktor pártjának a teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

Bejelentés nélkül jelentek meg ügyészek kedden a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják Orbán Viktor pártjának a teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője közölte, a 17 milliárdos NKA-botrány ügyében folytatnak eljárási cselekményeket, a nyomozás érdekeire hivatkozva azonban részleteket nem akart elárulni.

A razziáról elsőként Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be. Az erről szóló közlemény szerint ilyenre „1990, a kommunizmus vége óta” nem volt példa Magyarországon. „Az önkényuralom a mai napon szintet lépett” – kockáztatta meg a politikus.

Az ügyben azonnal hallatott magáról Magyar Péter is, mondván, várja az ügyészségi tájékoztatást.

Mint ismert, az NKA egyik átmenetileg működő testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese. Jelenleg összesen hat személy van letartóztatásban az ügy miatt, az egyikük Bús Balázs volt NKA-alelnök, Óbuda-Békásmegyer volt fideszes polgármestere.