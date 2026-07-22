Benyújtották a törvénymódosítást, októbertől eltűnnek a vármegyék és a főispánok

törvényjavaslat;megyék;átnevezés;főispánok;vármegyék;

2026-07-22 11:42:00 CEST

Helyettük megyék és kormánymegbízottak lesznek.

Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottra átnevező törvényjavaslatát kedd este.

A parlament.hu-n olvasható javaslat indoklása szerint

a törvény célja a hatályos szabályozás terminológiai egységének megteremtése a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken.

Mindezek érdekében az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket megye, illetve megyei elnevezésre, a főispán megjelölést pedig kormánymegbízott elnevezésre vezeti át.

A javaslat nem irányul az érintett szervek feladat- és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét.

A módosítás 2026. október 1-jén lép hatályba.

A Fidesz-kormány 2022-ben vezette be a vármegye és főispán kifejezéseket.