Benyújtották a törvénymódosítást, októbertől eltűnnek a vármegyék és a főispánok

Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottra átnevező törvényjavaslatát kedd este.
A parlament.hu-n olvasható javaslat indoklása szerint
a törvény célja a hatályos szabályozás terminológiai egységének megteremtése a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken.
Mindezek érdekében az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket megye, illetve megyei elnevezésre, a főispán megjelölést pedig kormánymegbízott elnevezésre vezeti át.
A javaslat nem irányul az érintett szervek feladat- és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét.
A módosítás 2026. október 1-jén lép hatályba.
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